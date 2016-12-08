Yeni nesil gezi yelkenlisi JEANNEAU 51

Fransa’nın ünlü yelkenli markası Jeanneau’nun büyük modellerinden oluşan “Jeanneau Yachts” serisi artık 50 feet’ten başlıyor. Amiral gemisi 20 metrelik Jeanneau 64 olan dört modellik seriye bu sonbaharda 15 metrelik Jeanneau 51 de katıldı.

2015 sonunda lanse edilen, 2016 yılı boyunca yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan Jeanneau 54’ten sonra üretim bandına alınan 51’in dünya prömiyeri 6-11 Eylül’de Cannes Yachting Festival’de yapıldı. Fuarın ardından ilk gövde Türkiye’ye, markanın 2016 yılı “En İyi Dealer” ödülünün sahibi Top Leisure’ın Marmaris’teki merkezine geldi. Türk yelkenseverlerse tekneyi Şubat fuarında yakından inceleyebilecek.

Süperyatlara imza atan ünlü tasarımcılar Phillippe Briand ile Andrew Winch’in elinden çıkan Jeanneau 51 üretilirken Jeanneau 54’ten ilham alındı. Aynı yenilikçi kıç havuzluk, kıç platform ve kokpitte rahat oturma alanlarına sahip olan yelkenli, konfor ve performansı bir arada sunuyor. Devamı Aralık 2016 sayımızda…