Yeni neslin ilk temsilcisi JEANNEAU SUN ODYSSEY 440

Fransız yelkenli üreticisi Jeanneau’nun 2018 için yenilenen Sun Odyssey serisinin ilk modeli olan 440, kendisinden büyük yat sınıfından aldığı güvertedeki konfor özellikleri, geniş ve aydınlık iç mekânları ve kolay idare edilebilir yapısıyla öne çıkıyor. Sekizinci nesil Sun Odyssey olan 13 metrelik yelkenli, Family-Cruiser kategorisinde Avrupa’da Yılın Yatı Ödülleri’nde de finale kaldı. Türkiye prömiyeri Boat Show Eurasia’da yapılan yelkenli ile fuar sonrası test seyrine çıktık.

Yat üretiminde 60. yılını kutlayan Jeanneau, başarılı serisi Sun Odyssey’i yeni sezon için baştan aşağı yeniledi. Ünlü tasarımcı Philippe Briand ile işbirliği içerisinde çalışan Jeanneau dizayn ekibi 2018 yılına 319, 440 ve 490 modelleriyle giriyor. Sekizinci nesil olarak adlandırılan bu yeni serinin ilk modeli olan 440, güçlü gövdesi ve konforlu yaşam alanlarıyla bir adım öne çıkıyor. Çift dümen palalı Sun Odyssey 440, açık deniz yarış teknelerinin gövdelerinde dizayn edilen geniş baş kesim tasarımıyla güç ve stabiliteye kavuşurken; tüm gövdeyi kaplayan çeneli kesim ile de rotayı iyi bir şekilde takip edebilen bir yapıya sahip. Öte yandan bu gövde iç alanlarda da ferahlık sağlayarak geniş yaşam alanlarının inşa edilebilmesine de imkân tanımış.

Ocak 2018’de Boot Düsseldorf’ta sahiplerini bulacak Avrupa’da Yılın Yatı Ödülleri’nde (European Yacht of the Year Awards) Family-Cruiser (Aile-Gezi) sınıfında finale kalan Sun Odyssey 440, Eylül ayında Cannes Yachting Festival’de yapılan Dünya prömiyerinin ardından 4-9 Ekim’de Tuzla Viaport Marina’da düzenlenen Boat Show Eurasia’da Türkiye’deki yelkenli tutkunlarıyla buluştu. Fuarın ardından yeni modeli daha yakından inceledik ve Tuzla açıklarında test seyrine çıktık. Devamı Kasım 2017 sayımızda…