Yılın aile yelkenlisi

Alman tersanesi Bavaria’nın ödüllü modeli Cruiser 46, akıllıca planlanmış iç ve dış yaşam alanlarıyla konforlu olduğu kadar güven veren sağlam gövdesi, çift dümen palası ve trim kontrol sistemiyle yelken yapmayı da bir o kadar keyifli hale getiriyor.

Yazı KIVANÇ ÖZDAL, kozdal@doganburda.com – Fotoğraflar BAVARIA-YACHTBAU ARŞİVİ

Dünya prömiyeri 2014’te Boot Düsseldorf’ta yapılan Bavaria Cruiser 46, ertesi yıl yine aynı fuarda “Aile-Gezi” kategorisinde European Yacht Of The Year Ödülü’ne layık bulunmuştu. Türkiye’de Şubat 2014’te Avrasya Boat Show’da ilk kez Türk denizseverlerin karşısına çıkan tekne, Bavaria Tersanesi’yle Farr Design ve DesignUnlimited firmalarının ortak çalışmasının bir ürünü. Fiyat performans ölçüsüne dikkat edilerek piyasaya sürülen Cruiser 46, dünya çapında büyük ilgi gördü. Üç ya da dört kamaralı seçenekleri bulunan tekne her ne kadar aile teknesi olarak ödül almış olsa da dinamik görünümü, çift dümen palasıyla yelken keyfine önem veren denizseverlerin de beklentilerini karşılıyor. Cruiser 46’nın deri kaplama dümenleri yarışma isteği uyandıracak bir görünüme sahip. Bununla birlikte standart özellikleri içinde yer alan elektrikli yüzme platformu veya sekiz kişinin yemek yiyebileceği salonuyla Bavaria Cruiser 46 aynı zamanda geniş ailelerin ya da arkadaş gruplarının tatil yapabilecekleri bir tekne olarak karşımıza çıkıyor. Opsiyonel tutulan trim kontrol sistemi ve dock kontrol özellikleriyle tek kişinin de kolaylıkla yelken yapabileceği tekne altı ile sekiz kişiyi ağırlayabiliyor. Devamı Eylül 2015 sayımızda…