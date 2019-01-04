YILIN YATI ADAYI Hallberg Rassy 57

İlk olarak Ağustos 2018’de İskandinavya’nın en büyük yelkenli tekne fuarı Open Yard’da sergilenen 18,44 metrelik Hallberg Rassy 57, Boot Düsseldorf’ta dünyaya açılıyor. İsveçli markanın merkezi kokpitli teknelerini hep tek dümenli görmeye alışmıştık fakat denizcileri 2019’a özel bir yenilik bekliyor: 57’nin merkezi kokpitinde çift dümen yer alıyor. Konfor ve performansı, fonksiyonellik ve özgün bir stili her zaman harmoni içinde sunan Hallberg Rassy’nin yeni modeli Hallberg Rassy 57, markanın klasik çizgisini yansıtırken mavi dünyaya yenilikçi bir rüzgâr da savuruyor.

Devamı Ocak 2019 sayımızda…