Adriana Lima’nın yatı yeniden podyumda



24 yıldır tekne inşa eden Hollandalı Zeelander Yachts imzalı Z44, kapsamlı bir refit sonrasında yeni sahibiyle denizlere tekrar açılmaya hazır. Rolls Royce’a özgü titanyum rengi ile giydirilen ve 2012 yapımı olan yatın refit öncesi sahibi Brezilyalı ünlü top model Adriana Lima idi.

Victoria’s Secret modeli Adriana Lima’ya ait olan 13,52 metre uzunluğundaki Z44, Hollandalı üreticisi Zeelander Yachts’ın tersanesinde refit sürecinden geçti. Tekne şimdi yepyeni bir görünümle yeniden sularda. Sahibini arayan Z44’ün yeni hayatına kavuşmadan önce hangi aşamalardan geçtiği açıklandı.

FLORIDA GÜNEŞİNİN ETKİLERİ

12 yaşındaki yatın sıra dışı gövdesi tamamen lamine edilerek kapsamlı bir biçimde elden geçirildi. Boya, döşemelerin değiştirilmesi ve motor yenileme gibi pek çok ek refit işlemi hayata geçirildi. Öte yandan, birçok unsuru da hiçbir yenileme gerektirmemiş. Yatın ilk yapım aşamasında uygulanan titiz işçiliğin sonucu olarak, kiraz ağacından tasarlanan iç mekânlar hâlâ oldukça iyi durumdaymış. Yüzeydeki yağ ve tozu temizlemek için yapılan hızlı bir temizlik yeterli olmuş. Aynı durumun kokpitteki pommele masa ve orijinal kalitesini koruyan iç döşemelerin çoğu için de geçerli olduğu bilgisi veriliyor.

Teknenin kavisli üst kısımlarının ünlü Zeelander parlaklığı, Florida’nın amansız güneşinde epeyce solmuş, bu yüzden müdahale gerektirmiş. Z44, Hollanda’nın Groot Ammers kentindeki Zeelander tersanesinde kapsamlı bir “makyaj” için son teknoloji sprey kabinine taşınmış.

GÖVDE, YÜZEY VE MOTOR BAKIMI

Gövde, kaplamaya kadar zımparalanmış. Kaplama onarıldıktan sonra ise Hullguard uygulanmış ve ardından yeniden bir zımparadan geçirilmiş. Bu noktada, herhangi bir kusur veya leke tespiti için tekrar kontrol edilmiş. Bir kat Awlgrip 545 astarı, ardından teknenin orijinal boyası olan Rolls Royce titanyumdan üç kat Awlgrip FE uygulanmış. Kusursuz ve dayanıklı bir yüzey için üç kat şeffaf cila uygulanmış.

İkiz Volvo Penta IPS 600 motorların derinlemesine bir bakıma ihtiyacı hiç olmamış. Ancak Zeelander ekibi, yine de işi şansa bırakmayıp kapsamlı bir yenileme ve onarım önermiş. İş listesi epeyce kabarıkmış. Bu sebeple bölmelerin tamamen çıkarılması gerekmiş. Uzun ve masraflı bir sürecin ardından performans gösteren bir tahrik sistemi ortaya çıkmış.

ELMAS DİKİŞLİ DÖŞEMELER

Yenilemenin son aşamalarını çoğunlukla kozmetik çalışmalar oluşturmuş. İç ve dış döşemeler elmas dikişli Silvertex kumaşla yeniden kaplanmış. Bu kez orijinal gri-kahverengi bir renk yerine buz beyazı tercih edilmiş. Güverte derinlemesine temizlenmiş ve yeniden macunlanmış. Her bir metrekarede yürütülen bu yenileme işlemleri sonrasında tekne ilk kez sulara çıkan bir yat görünümüne kavuşmuş.

Zeelander İş Geliştirme Müdürü Floris Koopmans, Adriana Lima’nın ardından yeni sahibine kavuşmayı bekleyen Z44 için “Yeni Zeelander yatlarındaki çarpıcı detaylardan sık sık bahsetsek de mevcut filomuza ne kadar dikkat ve özen gösterdiğimiz çok bilinmiyor. 2012 model Z44’ün yenilenmesi hem zamansız tasarımlarımızın uzun ömürlülüğünün hem de çok sevilen bir yatı canlandırma konusunda ekibimizin becerisinin bir kanıtıdır. Teknenin bir kez daha podyuma çıkmaya hazır olmasından mutluluk duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeni Z44’ün yeni sahibinin kim olacağı merakla bekleniyor. Satış sürecini Zeelander Yachts yürütüyor, teknenin fiyatı açıklanmıyor. Bugün Z44 modeli artık üretilmiyor. Mevcut Zeelander filosunda boyları 15-24 metre arasında değişen dört model (Zeelander 5, 6, 7 ve 8) bulunuyor.☸

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