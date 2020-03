Akdeniz’den davet – Maxx Royal BELEK

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Akdeniz’in büyüleyici tabiatının tam ortasında konumlandırılan Maxx Royal Belek Golf Resort & SPA’nın hizmetleri ve konseptleri yenilendi.

Her yeni yıl herkes için yeni bir başlangıç demek. 2020 hızlı adımlarla hayatımıza girdi. Mart ayı ajandamıza yaz planları yapmak için elverişli zamanların habercisi. Hem kışa veda ederken de dalgalara, rüzgâra, denize, ağaca, toprağa duyulan özlem artıyor. Şehir kargaşası, yorgunluk, stres derken de elbette tatili unutmuyor, unutturmuyoruz. Öyle fazla uzağa gitmeye de gerek yok. Ormanlar ve kumsallardan, Akdeniz’den cazip bir davet var.

DÖRT MEVSİM TATİL KEYFİ

Kuruluşundan bu yana, yaklaşık 10 yıldır lüks tatil trendlerinin öncüsü olan Maxx Royal Resorts imzalı tesislerde tatiller, her yıl yenilenen konseptler ve hizmetlerle kişiye özel tasarlanıyor. Bölgenin huzurlu ruhunu konuklarına en üst düzey konforla birlikte sunan Maxx Royal Belek Golf Resort’ta da misafirler, 2020 için sunulan yeniliklerle ağırlanacaklar. Maxx Royal Belek’in konsepti sadece yaz tatilleri için değil, dört mevsim için oluşturuluyor. Örneğin, farklı ebatlara ve teknolojik özelliklere sahip açık ve kapalı havuzları ile her zaman yüzme olanağı sunuluyor. Tesisin özel beach barı, şık şezlongları ve iskelede bulunan pavilionları da özgün kimliğinin dikkat çeken ayrıntılarından bazıları.

TATİLDE ASİSTAN HİZMETİ

Doğadan ödün vermeden konforlu ve lüks bir tatil hayal edenlerin adresi olan Maxx Royal Belek’in özel dizayn edilmiş süitleri tabiat ve deniz manzaralı. Tesisteki dikkat çeken yeniliklerden biri de Albatros Villalar’ın iç tasarımlarında yapılmış zarif dekoratif dokunuşlar. Konuklarına kendilerini daima ayrıcalıklı hissettirmeyi ilke edinen Maxx Royal Belek, Maxx Assistant ile de ana prensibini vurgulamış oluyor. Restoran rezervasyonundan yastık seçimine, spor takvimi hazırlamaktan özel isteklere dek her ayrıntı kişisel tatil asistanları tarafından hayata geçiriliyor.

GOLF VE SPA TUTKUNLARININ ADRESİ

Maxx Royal Belek Golf Resort & SPA’nın lüks tatil anlayışına getirdiği en büyük yeniliklerden biri golfu ve spa’yı dünya standartlarında kalitede sunması. Dünyadan ünlü golfçüleri ağırlayan Montgomerie Maxx Royal, golf tutkunları için 9’u özel aydınlatmaya sahip 18 delikli sahası ile günün her saatinde açık. Sahada her sene önemli golf organizasyonları da düzenleniyor. Tesis misafirleri istedikleri takdirde Tiger Woods ve Colin Montgomerie gibi tanınmış isimleri buluşturan bu organizasyonlara ev sahipliği yapan saha alanındaki villalarda da konaklayabiliyor. Belek’te hizmet veren Maxx Royal’in tercih edilme sebeplerinden bir diğeri de spa. Özel cilt bakımları, terapiler, geleneksel hamam sefaları ve masaj uygulamaları ile Aven Royal Spa, tesisin en sık ziyaret edilen bölümlerinden biri.

GASTRONOMİDE İDDİALI

Ana restoranı haricinde 8 a la carte restoran, 2 çocuk restoranı, 16 bar, pastane, çikolata dükkânı ve 2 gurme snack köşesinde konuklarını ağırlayan Maxx Royal Belek tam bir lezzet üssü. Dünya mutfağının önemli tatları, Chocolatier’ın 44 farklı çikolata çeşidi, İtalyan mutfağından ve Uzak Doğu’dan seçkin örnekler, açık büfe lezzetler, nefis deniz mahsulleri, Le Melange’in sıra dışı eklerleri ve geleneksel Anadolu mutfağını temsil eden yemekler sürekli zenginleştirilerek hazırlanıyor. Bu sene tesiste yeni bir a la carte restoran da açılıyor. Michelin yıldızlı İtalyan şef Alfredo Russo önderliğinde hazırlanan lezzetlerin dikkat çekici sunumlarla buluşacağı Gastro by Alfredo Russo, Maxx Royal’in en iddialı gastronomi duraklarından biri olarak tanımlanıyor.

EĞLENCE MOTTO’SU:

“HER AN, HER YERDE, HER ŞEY OLABİLİR”

Maxx Royal Belek’te spor ve spa kadar eğlence de itinayla planlanıyor. Alışılageldik animasyon anlayışının Maxx Royal’de yerini bambaşka bir konsepte bıraktığına tanıklık ediliyor. Şovlarıyla gerilim ve heyecan yaratan akrobatlar, dünya rekorlarını elinde bulunduran sporcular ve ödüllü dansçılar yaz boyunca unutulmaz performanslara imza atacak. Eğlence tasarımı da çocuk, çift veya aile, her türlü konuk profiline uygun şekilde yapılıyor. Maxx Royal’in eğlencede felsefesi “Her an, her yerde, her şey olabilir”. Tesiste gerçekten de her an Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş bir atletle, rekor sahibi bir sporcuyla veya Disney’den gelen bir dansçıyla karşı karşıya gelmek mümkün. Bu farklı ve sürprizli yeni eğlence konseptinin Belek’teki ana merkezleri beyaz atlarla dekore edilmiş iç tasarımı ile yaratıcı bir atmosfere sahip Royal Horse Lounge; dünya mutfaklarının en iddialı tatlarını buluşturan Restoranlar Sokağı’nın kalbindeki Azure Court.

Antalya’da “oteller bölgesi” olarak bilinen Belek’te lüksü kendine has bir şekilde yorumlayan bir tatil anlayışıyla hizmet veren Maxx Royal Belek Golf Resort&Spa, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı ve dünyanın dört bir yanından misafirlerini bekliyor.☸