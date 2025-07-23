Bodrum geceleri bu yaz yine Lucca by the Sea ile hayat buluyor!

Mandarin Oriental Bodrum’un büyüleyici sahilinde yer alan ikonik mekan, Bodrum’un ritmini belirliyor. Denizin üstünde kurulu platformunda modern Akdeniz tatlarını, imza kokteylleri ve yüksek enerjili DJ performanslarıyla buluşturan Lucca by the Sea, yazın ritmini yeniden belirliyor.

Gün batımından gece yarısına uzanan müzik dolu saatlerde Lucca by the Sea, sadece bir restoran değil, aynı zamanda yazın en hareketli buluşma noktası. Haftanın belirli günlerinde sahne alan seçkin DJ’ler, ambiyansa adeta tempo katarken, dans etmeye davet eden ritimler, Bodrum’un kozmopolit ruhunu zirveye taşıyor.

Bar menüsünde yazın ruhunu yansıtan yaratıcı kokteyller ve premium içkilerle dolu bir liste sizi bekliyor. Gün boyu hafif esintiler eşliğinde başlayan keyif, gecenin ilerleyen saatlerinde adeta bir sahil partisine dönüşüyor.

Menüsünde “Yerel Ahtapot Asado” ve “Izgara Bebek Kalamar” gibi taze Ege lezzetlerine, el yapımı makarnalara ve taş fırından çıkan pizzalara yer veren Lucca by the Sea, müzikle iç içe geçen bir gastronomi deneyimi sunuyor. Bitki bahçesinden gelen taze aromalar ve özgün tabaklar, müziğin temposuyla birleşince ortaya duyusal bir şölen çıkıyor.

Doğal malzemelerle tasarlanan ferah dekorasyonu, Rıfat Özbek gibi Türk tasarım ikonlarının dokunuşlarıyla tamamlanıyor. Michelin Rehberi’nin 2024 tavsiye listesine girmeyi başaran mekan, Gault&Millau’dan aldığı 2 Toque ödülüyle hem mutfağı hem de atmosferiyle fark yaratıyor.

Lucca by the Sea, bu yaz da yalnızca bir akşam yemeği değil, Bodrum gecelerinin kalbinde atmak isteyen herkes için unutulmaz bir eğlence deneyimi sunuyor.