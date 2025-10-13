Çevre dostu Aera sınırları zorluyor

Hollandalı tersane Royal Huisman, 50 metrelik katamaranı Aera’yı tanıttı. Tersane, konseptin amacını yelkeni daha erişilebilir kılmak olarak açıklarken, Aera, yenilikçi bilgisayar kontrol teknolojisi ve America’s Cup’tan ilham alan “hiper-verimli” kanatlı yelkenleriyle öne çıkıyor. Dünyanın ilk hibrit süperyatı Ethereal’dan kısmen ilham alan katamaran, tersanenin çevresel farkındalık girişimi Project Tidal Shift’in de bir uzantısı. Çevreci tekne, karbon emisyonlarını yüzde 89’a kadar azaltmayı hedefliyor. Tasarım ve mühendislik Hollandalı stüdyo Cor D. Rover ile Artemis Technologies’e ait. Aera’nın dış alanları, 65-70 metrelik tek gövdeli yatlara eşdeğer olarak tasarlanmış. Üç güverte ve yüzme platformuyla, tender indirme alanı işlevi gören geniş bir kıç bölümü bulunuyor. Asimetrik tasarım, teknenin kafesli üst yapısıyla tamamlanırken, çok sayıda açıklık sayesinde, güvertelerde ferah ve rüzgâr alan bir atmosfer söz konusu. Tersanenin kardeş şirketi Rondal’ın en son nesil hidro jeneratörleriyle şarj edilen batarya bankası, Aera’nın elektrik sistemlerini 11 saat boyunca çalıştırabilecek kapasiteye sahip olacak. www.royalhuisman.com

