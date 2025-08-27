DENİZBANK TERSANE ISTANBUL ROWING CUPHaliç’te Riviera Chic Bir Regatta Deneyimi

Tersane Istanbul, 6-7 Eylül’de DenizBank ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenecek DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup ile, Haliç’in kalbinde, kürek sporunun köklü regatta kültürünü İstanbul’a taşıyor. Dünyanın seçkin şehirlerinde asalet, zarafet ve toplumsal birliktelikle özdeşleşen kürek yarışı geleneği, bu yaz Tersane Istanbul’un ev sahipliğinde, İstanbul’a özgü bir şıklıkla buluşuyor.

İstanbul’a Değer Katan Yeni Bir Kültürel Sayfa

Tersane Istanbul, bu uluslararası düzeyde konumlanan organizasyon ile sadece bir spor etkinliği sunmuyor; İstanbul’a kalıcı bir kültür mirası armağan etmeyi amaçlıyor. Regatta, dünyanın farklı başkentlerinde sosyal hayatın en önemli buluşma noktalarından biri olurken, Haliç’te gerçekleşecek bu özel etkinlik de hem sporu hem de yaşam tarzını kutlayan yeni bir gelenek yaratmayı hedefliyor.

Riviera Chic Dress Code: Şıklığın Vazgeçilmez Dokunuşu

Etkinliğin davetlilerinden ve izleyicilerinden beklenen Riviera Chic dress code, Tersane Istanbul’un sofistike çizgisini tamamlıyor. Uluslararası arenadaki prestijli etkinliklerin bu şıklık kuralı, yalnızca yarış atmosferine değil, İstanbul’un kültür ve moda hayatına da ayrı bir zarafet katıyor.

Gün Boyu Etkinlikler ve Sürprizler

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup yalnızca yarışlarla sınırlı değil. Gün boyu Haliç kıyılarında müzik, sanat ve gastronomi deneyimleri izleyicilere eşlik edecek. Katılımcıları sürpriz hediyeler, yaratıcı markalı deneyimler ve unutulmaz anlar bekliyor. Günün sonunda ise dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say & Haliç Orkestrası’nın sahne alacağı özel konser, bu şıklık dolu hafta sonunun doruk noktası olacak.

Biletler Satışta

Tersane Istanbul’un bu prestijli ev sahipliğine katılmak, Haliç’in büyüleyici atmosferinde tarihe tanıklık etmek ve regatta kültürünün parçası olmak isteyenler için biletler şimdi satışta.

Bilet için: https://www.biletix.com/etkinlik/4HAB0/TURKIYE/tr