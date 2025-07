MIORI Türkiye’nin ilk gastro-destinasyonu

Göcek, Bedri Rahmi Koyu’nda doğa ve zarafetin iç içe geçtiği yeni bir destinasyon yükseliyor: MIORI. Sadece bir restoran değil, bir yaşam ritmi olarak adlandırılan MIORI, gün boyu akan ritüelleriyle Göcek’te yepyeni bir yaşam tarzı tanımlıyor. İçerisinde konumlanan “Riva Lounge Göcek” ise Venedik, Monte Carlo, Marbella ve Mallorca’dan sonra efsane markanın yeni durağı oldu.

Adını Japon kültüründen alan MIORI -su kenarındaki köy- denizin kadim hafızasından ve sahil yaşamının doğal zarafetinden ilham alıyor. Göcek’in saklı koylarından Bedri Rahmi’de konumlanan MIORI, Ege’nin mavi ritmine kulak veren bir “coastal sanctuary” olarak hayata geçiyor. Bu özel koyda, her misafirlik bir dönüş, her tat bir hatıra oluyor. Bedri Rahmi Koyu’nda, antik Likya’nın izlerini taşıyan bir doğa harikası içinde konumlanan MIORI, konuklarını kaya mezarlarının gölgesinde, denizin tuzunu ve tarihin izleri içerisinde özel bir dünyaya davet ediyor.

ALTI FARKLI DÜNYA

MIORI’nin mutfak felsefesi; sadeliğin şıklığına, doğallığın zarafetine ve paylaşmanın gücüne dayanıyor. Altı farklı konsept, misafirlere duyulara hitap eden zengin bir yolculuk vadediyor: Miori by The Sea, Ege’nin doğallığını taşıyan, yerel tatlara adanmış bir mutfak. Isabel’s, İtalya’nın samimi sofralarından ilhamla hazırlanan paylaşımlık tabaklar. OKO, Japon mutfağının sade ve rafine çizgisiyle modern bir sushi bar. Riva Lounge, sahil şıklığını kokteyllerle buluşturan seçkin bir “yachting bar” deneyimi. The Kitchen, gündüz hafif atıştırmalıklar, gece ise gizli bir speakeasy atmosferi. Bakery, unun sanata dönüştüğü noktada kahveyle buluşan tatlı molalar…

RIVA LOUNGE GÖCEK

Riva Destinations çatısı altında yepyeni bir adım olan Riva Lounge da Türkiye’nin ilk gastro-destinasyonu olan MIORI’de hayat buluyor. Riva yatlarının zamansız mirasından ilham alan şık Riva Lounge Göcek; Venedik, Monte Carlo, Marbella ve Mallorca’dan sonra şimdi de Göcek’te, dünyanın en ikonik yat destinasyonları arasında yerini alıyor. MIORI’de sergilenen ikonik Riva Super Florida, efsanevi Dolceriva ve Riva 88’ Folgore de mekânın ziyaretçilerinin yakından görme fırsatı bulacağı Riva modelleri arasında.☸