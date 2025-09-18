MW PHOKAIA 2nd INTERNATIONAL SAILING FESTIVAL: Foça’da yelken şöleni

İzmir Foça’da ilki geçen yıl düzenlenen MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği’nin ikincisi bu yıl 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde Midilli Adası’ndan Yunan yelkencilerin de katılımıyla uluslararası bir kimlikte gerçekleştirilecek. Ülkemizin özellikle de Kuzey Ege’nin yat turizmine katkı sağlamayı amaçlayan organizasyon, 27 Eylül akşamı gerçekleşecek Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseriyle festival havasında geçecek.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler bu yıl ikincisi düzenlenecek şenliğin, Kuzey Ege’nin ve ülkemizin denizlerinin yat ve yelken turizmine açılmasını hedeflediğini açıkladı. Şenliğin ana sponsoru MW Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler ise iki yaka insanının birlikte bir şeyler başarmak isteğine dikkat çekti.

Geçen sene yine Eylül ayı sonunda gerçekleşen ilk şenliğin etkili bir tanıtıma imza attığını ve çok ses getirdiğini belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler bu yılın hazırlıklarının tamamlandığını ve önümüzdeki yıl için yeni hedefin belirlendiğini söyledi. İşler; “MW Phokaia Yelken Şenliği’nin bu yıl ikincisini yapıyoruz. Birincisini geçen yıl sadece kendi bölgemizdeki yat ve yelken kulüplerimizle yaptık. Çok etkili bir tanıtım oldu ve büyük ses getirdi. Bu yıl Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki dostlarımızı da işin içine kattık. Uluslararası bir nitelik kazandırdık. Önümüzdeki yıl daha da genişleteceğiz. Sadece bölgesel dinamiklerin değil, ülke turizmimizin başta gelen kurum ve kuruluşlarının da maddi, manevi destekleriyle asıl amacımıza doğru yol almaya devam edeceğiz. Amacımız ve hedefimiz Ege’yi turizmde hak ettiği ve olması gereken noktalara taşırken ülkemizin turizmde rekabetçi gücüne güç katmaktır. Türkiye de ve özellikle Ege’de turizm sadece deniz, kum, güneş değildir. Turizmi destekleyici unsurlardan biri de yat ve yelken turizmdir. Önümüzdeki yıl şenliğimizi, katılımcı sayısı ve içerik bakımından daha da genişleterek, Kuzey Ege’nin yat ve yelken turizmi için en uygun bölgelerden biri olduğunu pekiştirirken, aslında üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizin her denizinin yat ve yelkenle tanışmasının kapısını da aralamaya çalışacağız. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birçok kurum ve kuruluştan destek alarak, genişletilmiş uluslararası bir festival havasında, bölgemiz ve ülkemiz turizmine çeşit ve zenginlikler katacağız” dedi.

YELKENLER DOSTLUĞA AÇILACAK

MW Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler de Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü yetkilileri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Bilge Durdu İşler; “MW Phokaia Beach Resort olarak konseptimize çok uyan bu şenliği seçtik. İlkinde insanların bu konuya ne kadar hevesli olduğunu gördük. Katılımcılar, özellikle Türkiye’nin güneyinde bunu çok yaptıklarını ama Kuzey Ege’de bunun yapılmadığını, geçen yıl yapılanı yıllardır umut ve özlemle beklediklerini ifade ettiler. Bu sene etkinliği daha da geliştirdik. Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü (LOIATH) yetkilileri Marianna Douka ve Nikolaos Petsis ile güzel bir çalışma yaptık. Onların da katılımıyla bu yıl denizlerimizde kuğular gibi süzülerek dostluk rüzgârları estirecek yelkenlilerle dostluk mesajları vereceğiz. Ege Denizi’nin tarihsel zenginliği, doğal güzellikleri, paha biçilmez değerleri bir kez daha gözler önüne serilecek. Başta, İstanbul, Çanakkale illerimiz olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından bu etkinliği izlemek için gelenler var. Bu turizmimize artı değer katıyor.

KUZEY EGE’NİN EN BÜYÜK YELKEN ŞENLİĞİ

MW Phokaia Yelken Şenliği, geçen yıl 45 yelkenli yat ve 300 yelkenci ile Ege sularında renkli görüntüler oluştururken, sahildeki etkinlikleriyle de 600’ün üzerinde katılımcıya unutulmaz anlar yaşatmıştı. Bu yıl katılan tekne, yelkenci sayısı ve izlenecek rotalarla Kuzey Ege’nin bugüne kadar yapılan en büyük yelken şenliği niteliğini kazanması beklenen organizasyonda 27 Eylül’de Mitillini, Urla, Çeşme, Çandarlı, Yenifoça ve Foça limanlarından çıkacak yelkenliler Karaburun’da buluşacak, buradan hareketle Foça rotasına hep birlikte yelken basacaklar. Akşam Foça’da demirleyecek teknelerdeki yelkenciler ve sahilden şenliğe katılanlar diğer etkinliklerin yanı sıra Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrası’nın vereceği konserde birlikte olacak. Yelkenli yatlar, 28 Eylül’de Orak Adası ve tarihi Beşkapılar Kalesi önlerinden hareketle Foça Adaları, Büyükdeniz ve Küçükdeniz Liman içlerini de kapsayan ve sahilden rahatlıkla izlenebilecek bir gösteri seyri yapacak. Gösteri seyri sonrası bir bölüm yelkenli kendi limanlarına dönerken bir bölümü ise rotalarını Midilli Adasına çevirecek. Şenliğin ikinci etabı Mitillini varışıyla tamamlanacak.