OMEGA’dan kadınlar için: “my little secret”

1902’den beri kadınlar için de kadranlar tasarlayan OMEGA; Ladymatic, Constellation ve Seamaster gibi zamana meydan okuyan ikonik koleksiyonlara imza atıyor. Aqua Terra serisi ise lansmanından 23 yıl sonra bir kez daha evrim geçiriyor. Koleksiyon, şimdi ilk kez 30

milimetrelik kasa boyutuyla sunuluyor. Yepyeni bir mekanizmaya sahip bu özel seri, Aqua Terra ailesine yepyeni bir ölçü kazandırırken 12 farklı modelle dikkat çekiyor.

Zarif işçilik

Aqua Terra 30 mm koleksiyonu parlak ve fırça finisajlı bileziklere sahip beş paslanmaz çelik model içeriyor. Ayrıca koleksiyonda, biri 18K Sedna Gold olmak üzere üçü 18K Moonshine Gold’dan oluşan modeller yer alıyor. Bu altın versiyonlar, saf formlarıyla ya da paslanmaz çelikle harmanlanan üç farklı çift tonlu kombinasyon seçeneğiyle sunuluyor. Tüm modeller, dikkat çekici renklerde kadranlara, yükseltili saat indekslerine ve saat 6 yönünde konumlanan tarih penceresine sahip. Zarif işçiliğe sahip mekanizması ise şeffaf safir kristal arka kapaktan görülebilir.

OMEGA Başkanı ve CEO’su Raynald Aeschlimann yenilenen koleksiyona dair yaptığı açıklamada, “Bir saatin en güzel tarafı, ilk bakışta göremediğiniz kısmıdır. Yeni kalibrelerimiz, OMEGA’nın mühendislikte ulaştığı en yüksek ifadenin bir yansıması; gizli ama saatin özünü tanımlayan bir güç” sözlerine yer verdi.

Ünlü isimlerle tematik kampanya

OMEGA’nın en yeni mekanizmaları, bu boyut için özel olarak baştan tasarlandı ve yeniden mühendislikten geçirildi. Her bir saat, 30 mm kasa boyutu için özel olarak geliştirilen 20 mm çapındaki iki yeni Master Chronometer mekanizmasından biriyle çalışıyor. Bu yeni mekanizmalar çift yönlü otomatik kurma sistemi, Co-Axial eşapman, serbest salınımlı balans ve silikon balans yayı gibi markanın ileri teknoloji imzalarını taşıyor. Aqua Terra 30 mm koleksiyonu, paslanmaz çelik, çift tonlu paslanmaz çelik ve fırçalanmış ve parlatılmış altın bilezik seçenekleriyle sunuluyor. Bu yeni koleksiyon, “My Little Secret (Benim Küçük Sırrım)” temalı kampanyayla birlikte tanıtılıyor. Kampanya müzik, moda, sahne ve sinema alanlarından altı başarılı kadının, saatlere hayat verdiği bir dünyayı keşfediyor.

Kampanya elçileri

Ashley Graham (model, girişimci ve endüstrinin güzellik ve temsil standartlarını dönüştürmeye yardımcı olmuş bir savunucu)

Danielle Marsh (küresel K-pop müzik sahnesinde yükselen bir kayıt sanatçısı)

Tems (Grammy ödüllü şarkıcı ve söz yazarı)

Ariana DeBose (Akademi Ödüllü aktris ve performans sanatçısı)

Marisa Abela (Back to Black’te Amy Winehouse rolüyle tanınan BAFTA ödüllü aktris)

Sunday Rose Kidman Urban (model)