Türk yatları ödülleri topladı

Mengi Yay Yatçılık’ın VIRTUS isimli projesi, dünyanın prestijli dizayn ödülleri arasında gösterilen Design Et Al The International Yacht&Aviation 2019’da, “Concept Over 40 Meters” kategorisinde ödüle layık bulundu. 24 Mayıs’ta Venedik’te dokuzuncusu gerçekleştirilen ödül törenine dünyanın önde gelen tersanelerinin ve tasarım firmalarının temsilcileri katıldı. Temmuz ayı ortasında denize indirilmesi planlanan 44 metrelik VIRTUS; zarif ve dinamik dizaynı, yaşam alanlarında yaratılan ferahlığı ve geniş iç hacmi, 55 metrekarelik açılabilir beach club’ı ve beş kabiniyle ön plana çıkan bir yat. Mühendislik tasarımında Ginton Naval Architects, iç ve dış dış tasarımında ise VYD Yacht Design imzaları bulunuyor. www.mengiyay.com

Yarışmada ödül kazanan bir diğer Türk tasarımı yat ise Baran Akalın ve Doğa Naz Cebeci’nin, 19. yüzyıl buharlı makineler döneminden esinlenerek yarattıkları, steampunk tarzının 75 metrelik megayata uyarlanmış modeli Steamring oldu. “Interior Design Concept Yacht” kategorisinin kazananı olan Steamring, iki farklı gövdeden oluşuyor. Çelik gövde içerisine alüminyum yapı yerleştirilerek dış etkenlere karşı dayanıklı ve hafif olması amaçlanmış. Aynı zamanda bir explorer yat olarak da kullanılabilen Steamring’in helikopter pisti, açık ve kapalı alanlarda barları, kapalı yüzme havuzu, yata özel tasarlanmış mobilyaları, iki adet jakuzi gibi lüks özellikleri dikkat çekiyor. www.fancybydada.com