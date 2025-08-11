Yacht Türkiye Ağustos 2025 – 235

20 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

22 ALESTA

Numarine, Sirena Yachts, Bavaria Yachts, Bilgin Yachts, Karina, Pershing, Riva Yacht, Ares Yachts, Grand Soleil, Gran Turismo, Gran Trawler, Doğuş Marine Services, Hallberg-Rassy, Lagoon Catamarans, Marinex CRM, Martı Marina, Tezmarin, VisionF Yachts, Yacht Zone, Bvlgari Resort…

36 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, saatler, dekorasyon…

43 KILAVUZ

Lükse ve hıza odaklı, 24 metre üstü 15 “süper” motoryat…

60 MEGAYAT

İtalyan Rossinavi’nin yapay zekâ destekli mega katamaranı Seawolf X…

72 YACHT INTERIORS

İ. Işıl Yıldırım, yat iç mekânlarında yapay zekâ uygulamalarını inceledi…

76 KEŞİF

Türk tersane Ses Yachts imzalı Akdenizli Dark Sky…

84 YACHT CHEF’S

Deniz Kurt, megayatların yardımcı tekneleri olan “gölge yatlar”ı inceledi…

88 TERSANE

150’nci yılını kutlayan Alman tersane Lürssen’in geçmişten bugüne hikâyesi…

92 MAVİ VATAN

Rahmi M. Koç Müzesi envanterine katılan 1903 doğumlu Örnen’i Cem Gürdeniz yazdı…

94 DENİZCİ KADINLAR

Ayın konuğu: Yat satışı ve charter alanlarının başarılı ismi Alev Semiz…

98 CİBALİKAPI BALIKÇISI

Behzat Şahin, Rebetiko’nun peşinde bir tirhandille yaptıkları Ege yolculuğunun ilk bölümünü kaleme aldı…

106 DENİZİN ÇAĞRISI

Usta denizci Tanıl Tuncel’den oğluyla Amerika’da yaptığı karavan yolculuğu ve SUP maceralarının birinci kısmı…

112 FIRTINA KUŞU

A. Süha Umar, “kayıp cennet” olarak tanımladığı Ören’i yazdı…

118 MACERA

Prof. Dr. Talat Kırış, yelkenlisi Narval’ın yolculuğunun üçüncü kısmını kaleme aldı…

122 TRAMOLA

54. Deniz Kuvvetleri Kupası, TAYK-Eker Olympos Regatta, Arkın Karpaz Gate Marina Kupası, Başak Mireli Öcel, St. Nicholas Demre Kupası, Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası, Enes Yılmazer, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları…

130 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Bu sene Rolex Fastnet Race’e katılacak Türk ekibin dümencisi Yiğit Eroğlu ile yarış öncesi sohbet…

134 MARİNA

Yakında yapımına başlanacak Datça Yat Limanı projesi Mermaid Marina’ya dair ilk bilgiler…

136 TEKNOLOJİ

Metaverse Uzmanı Mehmet Acar tekneye özel yapay zekâ asistanları ile Starlink ile 5G sistemini anlattı, yapay zekânın “terapist” olarak kabul görmesini uzman psikoloğa sordu…

140 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz ilk sivil amiral, deniz fikir adamı ve gazeteci Abidin Daver’i yazdı…

142 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral’ın denizi olmayan bir ülke olan Macaristan’ı denizci gözüyle incelemesi…

144 KİTAP

Efsane çizgi romancı Hugo Pratt ve ikonik antikahramanı Corro Maltese…

148 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Akdeniz’de şimdiye kadar en derin sularda keşfedilen en eski tarihli gemi batığı Camarat 4’ü yazdı…

150 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral’ın “Yat Sörveyi” yazı dizisinin bu ayki konusu yelken ve arma kontrolü…

156 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, dünya genelinde artan orman yangınlarını değerlendirdi…

158 KEYİFLİYİM

Miray S. Öncü’den teknede hazırlanabilecek 7 yemek tarifi…

168 MEKÂN

Türkiye’nin ilk gastro-destinasyonu MIORI…

170 OTO

Volkswagen Tayron ve Audi A3 All Street…