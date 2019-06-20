GERÇEK HAZZIN PEŞİNDE: AJDA PEKKAN X MAGNUM

Magnum, Ajda Pekkan ile iş birliği yaptığı “Gerçek Haz” kampanyasını özel bir davetle kutladı.

Magnum, “Gerçek Haz” (#TrueToPleasure) kampanyasında insanlara özgün olmaları, özgürce hazları peşinden gitmeleri konusunda ilham vermeyi amaçlıyor. Magnum, bu kampanyada Türkiye’de tartışmasız en iyi yansıtan, müziğin ve modanın ikonik ismi Ajda Pekkan ile bir araya geldi. Dünyanın en başarılı moda fotoğrafçıları olarak sayısız ödüle layık görülen Mert Alaş ve Marcus Piggott tarafından Ajda Pekkan ile gerçekleştirilen çekime ait fotoğraflar ve “Gerçek Haz” videosu, Oligark Kuruçeşme’de verilen özel davette ilk kez paylaşıldı.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Gecede konuşma yapan Ajda Pekkan, proje ile ilgili olarak “Hayatım boyunca hep kendi içimdeki sese kulak vererek yaşadım. Benim için haz hep çalışmak, yeniyi keşfetmek ve başarının keyfini izlemek oldu. En büyük tutkum şarkı söylemekti, ilk günkü heyecanım bugün hala baki. Beni gerçek hazlarına ortak ettikleri için sevgili Magnum ekibine ve bu projeyi ölümsüzleştirdikleri için de Sevgili Mert & Marcus’a da teşekkür ediyorum.” dedi.



Değerli sanatçı İlham Gencer’in piyano performansı eşliğinde sahnede üç şarkı söyleyen Ajda Pekkan, unutulmaz bir geceye imza attı. Misafirler, gecenin başında DJ Zeynep Erbay’ın performansı ve Dans Fabrika’nın dans gösterisi ile ısınırken gecenin sonunda DJ Murat Tokuz’un özel müziğinin ritmiyle eğlenceli dakikalar yaşadı.