Denizle yakın temas CAMILA

Bilgin Yachts, Bilgin 163 serisinin yeni başyapıtı Camila’yı, Monaco Yacht Show’da tekne tutkunlarıyla buluşturdu. Estetik ve işlevselliği ustalıkla bir araya getiren yat, hem iç hem dış mekânlardaki geniş yaşam alanları, zarif çizgileri ve denizle kurduğu yakın ilişkiyle hayranlık uyandırıyor.

Bilgin 163 serisinin dış tasarımında, açık havada yaşam deneyimini öne çıkaran bir yaklaşımı benimsedik. Tam da bu nedenle güverteler ferah, korunaklı ve işlevsel bir şekilde düzenlendi.” Bu sözler, serinin ikinci gövdesi 50 metrelik Camila’nın, dış tasarımı ve mühendisliğinde imzası bulunan, Bilgin Yachts’ın uzun zamandır birlikte çalıştığı Unique Yacht Design’ın CEO’su Emrecan Özgün’e ait. Markanın, semi-custom modelleri arasındaki tekne, sahiplerine inşa süreci boyunca, gerek dış mekânlar gerekse donanımlar konusunda sunduğu esnekliğiyle öne çıkıyor. Dolayısıyla, çok daha üst seviyede bir kişiselleştirilme imkânının yaratıldığını söyleyebiliriz.

Camila, sportif bir silüete sahip. Özgün, yattaki ferah alanların altını özellikle çizerken, çarpıcı tasarımına şu sözlerle vurgu yapıyor: “Camila, işlevsellik ve güzelliğin iç içe geçtiği bir sanat eseri gibi.” Devamı Ekim 2025 sayımızda…

