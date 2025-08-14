Seawolf X Yapay zekâ destekli mega katamaran



İtalyan tersane Rossinavi imzalı hibrit-elektrikli mega katamaran Seawolf X, lanse edildiği geçen seneden bu yana aldığı adaylıklar ve ödüllerle küresel pazarın gündemindeki konumunu koruyor. 43 metre boyundaki inovatif Seawolf X, taşıdığı üstün özelliklerle tersanenin vizyonunu da ortaya koyuyor.

Yakıt verimliliği, stabilite, çevre dostu ve yenilikçi… İtalyan Rossinavi’nin geçen sene suya indirdiği Seawolf X, tamamen alüminyumdan üretildi. 42,75 metrelik hibrit-elektrikli katamaranın dış tasarımında Fulvio De Simoni Yacht Design, iç tasarımında ise New York merkezli Meyer Davis Studio imzaları bulunuyor. Aküler, elektrikli motor, güneş panelleri ve dizel jeneratörlerle donatılan Seawolf X, tersane tarafından geliştirilen yapay zekâ sistemi Rossinavi AI’ye de ev sahipliği yapıyor.

Bu sene International Yacht & Aviation Awards’ta 40m üstü İç Tasarım kategorisinin kazananı olan Seawolf X; World Superyacht Awards’ta “Jüri Övgü Ödülü”ne, Robb Report 2025’te “En İyi Katamaran” ünvanına ve Miglio Blu Design Awards’ta “Özel Proje Ödülü”ne layık bulundu.

Rossinavi Operasyon Direktörü Federico Rossi, mega katamarana dair, “Şimdiye kadar katamaran dünyası, yelkenli ve motoryat arasında adeta ikiye bölünmüştü. Seawolf ile bu boyutlardaki tekneler için bile yeni bir tarz sunan hibrit elektrikli bir model geliştirmeyi başardık. Ayrıca, teknede tüketimi izleyebilen bir yapay zekâ sistemi kurduk. Makine öğrenimi sayesinde kendi kendine öğrenebilecek ve eminiz ki gelecekte bizi kesinlikle çok şaşırtacak. Tersanemizin yenilikçi bir trend yaratmak, inşaat ve teknik uzmanlığını öne çıkarmak için kendine verdiği ek bir itici güç bu” açıklamasında bulundu. Devamı Ağustos 2025 sayımızda…

