Bu sene prömiyeri Venedik Boat Show’da yapılan İtalyan tersanenin Ferretti Yachts 940’ı markanın “Just Like Home” yaklaşımının en kapsamlı yorumu. Geniş iç hacimlerin konfor odaklı çözümlerle birleştirildiği modelde, tüm yaşam alanları hem davetkâr hem de işlevsel olarak kurgulanmış. Ferretti Yachts 940, 28,97 metre boyu ve 6,76 metre genişliğiyle markanın widebody tasarıma sahip ilk modeli. Ana güvertede konumlanan ana kamaraya ek olarak alt güvertede dört misafir kamarası bulunuyor. Tavandan tabana cam yüzeyler hem iç mekânları aydınlatıyor hem de denizle kesintisiz bir görsel ilişki kuruyor. Yatın dış görünümünde uzatılmış yatay çizgiler göze çarpıyor. Tasarım dili, üç temel kavrama dayanıyor: Dinamizm, optik hafiflik ve çevreyle sürekli etkileşim. Bu yaklaşım, panoramik camlar ve iki tonlu malzeme geçişleriyle çağdaş bir stile dönüşüyor.

Modelin geliştirilmesi, Piero Ferrari başkanlığındaki Stratejik Ürün Komitesi ve Ferretti Group Mühendislik Departmanı tarafından gerçekleştirildi. Dış tasarım Filippo Salvetti, iç tasarım ise Ideaeitalia imzası taşıyor. Ana güvertede, kıç bölümde yer alan 32 metrekalik kokpit alanı farklı konfigürasyonlarla kullanılabiliyor. Garaj kapağı kıç aynaya entegre şekilde tasarlanmış; 4,10 metreye kadar olan bir tender burada muhafaza edilebiliyor. Salon yerleşimi farklı seçeneklerle kişiselleştirilebiliyor. Standart konfigürasyonda Minotti köşe kanepe, karşısında TV ünitesi yer alıyor. Alternatif konfigürasyonlarda, sancak bordaya ikinci bir kanepe veya depolama birimi yerleştirilebiliyor.

Her iki versiyonda da TV, duvara entegre gizli bir bölmeden çıkıyor. Ana güvertedeki tam genişlikte master kabin yaklaşık 27 metrekare alan sunuyor. İç mekânlarda “Klasik” ve “Çağdaş” olmak üzere iki farklı atmosfer seçeneği sunuluyor. Her iki yaklaşım da İtalyan tasarım anlayışını taşıyor.

Klasik versiyon sıcak ve toprak tonlarına, çağdaş versiyon ise deniz tonlarından ilham alan açık renklere ve modern dokulara sahip.

Misafir konaklama alanında üç VIP kabin ve bir adet, isteğe bağlı olarak kayar yataklı kabin yer alıyor. Tüm kabinlerde özel banyo ve geniş saklama alanı mevcut. Mürettebat bölümü baş kısımda yer alıyor; bir kaptan kabini ve bir çift kişilik kabin bulunuyor. Her biri özel banyolu. Opsiyonel yerleşimde kaptan kabini de çift kişilik olarak yapılandırılabiliyor ve toplam dört mürettebat konaklayabiliyor.

