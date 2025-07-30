Hızlı denizci NOVAMARINE BLACK SHIVER 100



Novamarine Black Shiver 100 ile Türkbükü’nde, rüzgârın kendini hissettirdiği dalgalı bir denizde test seyrine çıktık. Toplam 800 beygirlik motorla donatılan RIB ile Turgutreis’ten Kos Adası’na da 10 dakikadan kısa süren bir seyir daha yaptık. İtalyan tersanenin 10 metrelik güçlü ve çevik modeli bu seyirlerde sunduğu konfor ve güvenle öne çıktı. BS 100 günübirlik kullanımdan uzun seyirlere, çok amaçlı bir RIB olarak bu segmentin tutkunlarına göz kırpıyor.

Doğuş Marine Services (DMS), 16-18 Haziran’da Bodrum’daki ofisinin kapılarını özel bir davetle basına açtı ve Türkiye distribütörü olduğu markalardan İtalyan Novamarine’in BS 100 modeli ile Audi mühendisliğiyle geliştirilen elektrikli Aerofoils e-foil’i tanıttı.

Son birkaç yıldır birçok denizcilik etkinliğinde karşımıza çıkan ve henüz genç bir yapılanma olan DMS, 2021’de Doğuş Otomotiv çatısı altında kuruldu. Kısa sürede sektörde kendine önemli bir yer edinen firma satış, satış sonrası hizmetler, refit, bakım-onarım, yedek parça temini ve danışmanlık gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Göcek, Didim ve Bodrum’da ofisleri var; buralardaki teknik servis merkezlerinde motoryatlardan yelkenlilere, botlardan elektrikli sörf tahtalarına kadar birçok alanda ürün ve hizmet sunuluyor.

OTOMOTİVDEN GELEN 30 YILLIK TECRÜBE

Firma hakkında bilmediğimiz birçok bilgiyi ise Bodrum’daki etkinlikte bir araya geldiğimiz Doğuş Marine Services Direktörü Mustafa Murat Uluer’den öğrendik. Doğuş Otomotiv’in 30 yılı aşan tecrübesini denizcilik sektörüne entegre eden DMS’nin otomotivde kazanılan operasyonel bilgi, müşteri memnuniyeti odağı ve dijital altyapı gücünü denizcilik alanına taşıdığını aktaran Uluer, uzman kadroları sayesinde süreci tek noktadan yöneterek kullanıcıların hayatını kolaylaştırdıklarını anlattı. Ayrıca, D-Marin Turgutreis’teki Bodrum ofisinin, teknik servis kapasitesi, yedek parça ve aksesuar temini gibi alanlarda kapsamlı hizmetler sunacak şekilde yapılandırıldığını belirterek bu bölgenin kendileri için stratejik bir merkez niteliğinde olduğunu vurguladı.

Bodrum’daki teknik servis ve ofis yapılanmasını odağına alan bu özel etkinlik kapsamında, DMS distribütörlüğünde Türkiye’ye gelen Novamarine’in BS100 modeli ile Audi’nin Aerofoils e-foil elektrikli sörf tahtaları markanın Turgutreis D-Marin’deki ofisinde incelendikten sonra Türkbükü’nde deniz denemeleri yapıldı. Ertesi gün 10 metrelik bir RIB olan BS 100 ile Turgutreis-Kos arasında hızlı bir seyir gerçekleştirildi. İşte BS 100 ve bu özel etkinlikle ile ilgili tüm detaylar…

KOMPAKT VE ŞIK İTALYAN TASARIMI

Üretimini Sardinya Adası’nda gerçekleştiren İtalyan Novamarine 40 yılı aşkın bir deneyime sahip. Zorlu deniz koşulları için profesyonel botlar imal ederek denizlere açılan marka artık lüks ve denizci RIB’leriyle biliniyor. Üç ayrı seride sekiz farklı model üretiyor. BS 100, markanın premium segmentindeki 10 ila 20 metrelik beş modelden oluşan Black Shiver serisinin en küçüğü.

Tersanenin 10 metrelik bu modeli üretim bandına alma sebebi konforlu ve güvenli bir tekneye ihtiyaç duyan müşterilerinin geri bildirimleri olmuş. Bu geri bildirimlerde stabilite ve performansla birlikte güvertede rahat oturma alanları, ön ve arka güvertelerin birbirinden ayrılması, küçük de olsa bir lavabo/tuvalet kabini ve suya kolay erişim ana hatları belirlemiş.

Dıştan ya da içten takmalı motor seçenekleriyle sunulan model, kompakt boyutuna rağmen yüksek denizcilik performansı, güvenli yapısı ve kişiselleştirilebilir tasarımıyla öne çıkıyor.

ZENGİN DONANIM PAKETİ

İtalyan marka tasarıma önem vererek göze hitap eden RIB’leri üretirken aynı zamanda donanımlarına da özen gösteriyor. Test seyrine çıktığımız BS 100 de standart donanımıyla dikkat çekiyor. Karbon T-Top ve metalik siyah gövde, poliüretan dolgu (patlamaz) tüpleri, hidrolik direksiyonu, üçlü yolcu ve kaptan koltuğu, kumanda mahallindeki gösterge ve kontrol paneli, 12 inçlik Garmin dokunmatik ekran kokpitte göze ilk çarpan standart donanımlar.

20 kişi taşıma kapasiteli BS 100’de kıçta ve başta U biçimli büyük oturma alanları var. Her ikisinin de ortasında boyu ayarlanabilir masa opsiyonu ile bu alanlar güneşlenme yatağına dönüştürülebiliyor. Su geçirmez kumaşla kaplanmış minderler de standart pakette.

BS 100’de iç mekân olarak sadece konsolun sancağından erişimi olan tuvalet kabininden söz edebiliriz. Bu alan da işlevsel kullanılarak alt kısmında saklama alanı bulunan bir tuvalet ve lavabo yerleştirilmiş.

Su tankları ve sistemleri, çelik paslanmaz yakıt tankı, otomatik elektrikli sintine pompaları ile güvenlik ekipmanları ve yüzme merdiveni, paslanmaz çelik çıpa ve krom zincir, elektrikli ırgat, pusula, Chargemaster akü şarj cihazı, seyir fenerleri ve güverte LED ışıklandırması da teknenin standardında yer alıyor. 12-24V joystickli bow thruster, Mercury V10 motor için joystick, 140 litrelik portatif soğutucu, JL Marine ses ve eğlence sistemleri, zincir için kamera kurulumu ve Raymarine el telsizi gibi aksesuar ve donanımlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.

UZUN MENZİL, YÜKSEK PERFORMANS

BS 100, 300 hp, 350 hp veya 400 hp motorlarla donatılabiliyor. Test teknemizde iki adet 400 hp Mercury V10 var. Bu motorlarla maksimum 45 knot hıza çıkabiliyor. Seyir hızı ise 30 knot. Seyir hızında yakıt tüketimi saatte 108 litre olarak ölçülmüş. Bu hızda teknenin menzili 211 deniz mili olarak kayıtlara geçmiş. Yakıt tankının 760 litre olduğunu da belirtelim.

Baş pervane, ayrılma ve yanaşmalarda kolaylık sağlarken Mercury V10 motorun joystick’i tekneyi kullanmayı adeta bir oyuna çeviriyor. Bu joystick sisteme sanal demirleme (dijital çapa) ve otopilot da dahil olunca tekneyi kullanmak çocuk oyuncağına dönüşüyor. Türkbükü’ndeki test seyrimizde biz maksimum 40 knot hızı gördük, yol tutuşuna, stabilitesine, manevra kabiliyetine şahitlik ettik. Bu sırada teknede yedi kişiydik ve yakıt tankı doluydu. 25-30 knot arası rüzgârda yaklaşık 1 metreyi bulan dalga eşliğinde, dalgaları boş omuzluktan alarak serpintiye maruz kamadan seyrimizi tamamladık. Ertesi gün ise D-Marin Turgutreis’ten Kos Adası’na ortalama 30 knot süratle 10 dakikadan daha az bir sürede ulaştık.

BS 100’ün, hızı, stabilitesi ve konforuyla bu segmentin tutkunlarının ilgisini çekeceği kesin. İtalyan markanın “bizim küçük ‘büyük’ çözümümüz” sloganıyla lanse ettiği 10 metrelik RIB, büyük yatların tender’ı olabileceği gibi uzun seyirler ve günübirlik kaçamaklar için de iyi bir seçenek…☸