LAGASEA Luca Dini imzalı süperyat Bodrum’da suya indi

Bodrum’un önde gelen yat üreticilerinden Ada Yacht Works, 50 metrelik Legasea’yi suyla buluşturdu. Dış tasarımı Uldas Yacht Design’a ait süperyatın iç mekânlar İtalyan tasarım ofisi Luca Dini Design & Architecture imzası taşıyor. 30 Mayıs’taki suya indirme törenine İtalyan tasarımcı da katıldı.

Çağdaş tasarımlarıyla öne çıkan bir tersane olan Ada Yacht Works ileri mühendislik çözümleri, modern tasarımı ve kaliteli işçiliğiyle dikkat çeken yeni amiral gemisi Legasea’yi denizle buluşturdu. Bodrum merkezli tersane, 20 yılı aşkın süredir 30 metre üzeri çelik ve alüminyum yatlar üreterek Türkiye’nin süperyat üretiminde önde gelen markalarından biri haline geldi.

Bodrum’un İçmeler mevkiinde düzenlenen suya indirilme töreni, sektörün ve medyanın yoğun ilgisini çekerken, törenin en dikkat çekici ismi ise dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı Luca Dini oldu. İlk kez Türkiye’de kendi tasarımını taşıyan bir yatın lansmanına katılan Dini, törende duygusal anlar yaşadı.

İTALYAN ZARAFETİ, TÜRK MÜHENDİSLİĞİYLE BULUŞTU

Legasea, uluslararası ortaklarla birlikte geliştirilen ileri mühendislik çözümleri, çağdaş tasarımı ve üstün işçiliğiyle Ada Yacht Works’ün vizyonunu yansıtan bir başyapıt olarak öne çıkıyor. Dış hatları, zamansız çizgileriyle tanınan Uldas Yacht Design tarafından tasarlandı. İç mekânlar ise İtalyan tasarım ofisi Luca Dini Design & Architecture imzası taşıyor. Projenin mühendislik süreçleri Ginton Naval Architects ve Norse Design tarafından üstlenilirken, yapım ve operasyonel yönetim Homeport Yacht Management tarafından gerçekleştirildi.

Çelik gövde ve alüminyum üst bina ile inşa edilen Legasea, 499 GT hacme sahip ve dört güverte, altı misafir kabini, iki salon ile 10 mürettebat için beş ayrı kabinde toplamda 12 misafire konforlu yaşam alanı sunuyor. Genişliği 9 metre, uzunluğu ise 50 metre olan tekne; iki adet 1325 hp MAN ana makine, iki adet 80kw ve bir adet 55kw Kohler jeneratör, dört kanatlı elektrikli stabilizatör, son teknoloji navigasyon ve otomasyon sistemleri ile donatıldı. Yatın uluslararası satış fiyatı ise 28.5 milyon Euro olarak açıklandı.

AKDENİZ STİLİ KONFOR

Legasea’nin tasarımında öne çıkan detaylar arasında; geniş beach club alanı, hidrolik kanatlarla büyütülebilen arka güverte, ön güvertede jakuzili güneşlenme alanları ve özel balkonlu ana güverte master süiti yer alıyor. Ada Yacht Works’ün tüm yeni nesil yatlarında standart olarak sunulan “Watchit çarpışma önleyici sistem”, Legasea’de de var. Yeni sahibi tarafından kısa süre önce teslim alınan yat, yaz sezonunda Akdeniz’de seyredecek ve lüks charter pazarında da hizmet verecek.

“TÜRKİYE’NİN YETKİNLİĞİNİN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ”

Legasea ile ilgili açıkamalar yapan Ada Yacht Works CEO’su Onur Tekin: “Bu yeni 50 metrelik serimizin ilk teknesini suyla buluşturmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, vizyonumuzu paylaşan tüm ekiplerin özverisi ve iş birliğinin bir sonucudur. Legasea, sadece bir tekne değil; Türkiye’nin yat üretimindeki yetkinliğinin güçlü bir göstergesidir” derken İtalyan tasarımcı Luca Dini de konuşmasında anlamlı mesajlar verdi. Törene ekibiyle birlikte katılan Luca Dini, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bodrum’da böyle bir projeye inanmak ve güvenmek çok önemliydi. Burada olduğum için çok şanslı hissediyorum. Bu anlar her zaman çok duygusal anlardır. Suudi Arabistan’da, NEOM projesinde ve saray tasarımlarında çalışırken Türkiye’deki yat üretimiyle ilgili sıkça sorular alıyordum. Şimdi ilk defa Türkiye’ye geldim ve burada insanların tekne yapımında, özellikle ahşap işçiliğinde nasıl güzellikler ortaya koyduğunu görmek beni etkiledi. Bu suya indirme töreni, yeni doğan bir bebeğin ilk anı gibi çok özel.”

Tersaneden yapılan açıklamada serinin ikinci ve üçüncü yatlarının üretiminin planlandığı şekilde ilerlediği, sırasıyla 2026 sezon başı ve 2026 sezon sonunda denize inmeleri beklenen bu projelerin, Ada Yacht Works’ün özel üretim süperyat segmentindeki iddiasını pekiştireceği belirtildi.☸