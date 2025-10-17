Yeni Sirena 60: Zamansız tasarım 

Cannes Yachting Festival’da, World Yachts Trophies 2025 Ödülleri kapsamında, “En İyi İç Tasarım” Ödülü’ne layık görülen Sirena 60, iddiasını ferah yerleşim düzeni, modern flybridge’i ve seyir verimliliğiyle ortaya koyuyor. Tersanenin bu en yeni modelinin Türkiye prömiyeri 25 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Ataköy Marina’daki Bosphorus Boat Show’da yapılacak.

Türk üretici Sirena Yachts’ın, 9-14 Eylül tarihlerinde, Cannes Yachting Festival’da tanıttığı Sirena 60’a ilk baktığınızda, markanın diğer modelleriyle aynı dış profili koruduğunu görüyorsunuz. Ancak büyük beğeni toplayan Sirena 58’in devamı niteliğindeki yat, bir dizi iyileştirme sunuyor. Daha büyük pencereler, modernize edilmiş bir flybridge, yatın hem ön hem de arka kısımlarında kurgulanan daha geniş dış mekânlar, artırılmış depolama kapasitesi ve iç yaşam alanlarındaki ferahlık hissi… Tüm bu dokunuşların neticesinde yeni model, tazelenmiş yaklaşımı, modern estetiğiyle değişiklik peşinde koşanları gerçekten heyecanlandırıyor. Markanın CEO’su Çağın Genç de Sirena 60’ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını söylerken, teknenin bir süperyata kıyasla daha makul boyutları tercih eden ancak konfor ve performanstan da ödün vermek istemeyen deneyimli denizcileri hedeflediğini belirtiyor.

ÇARPICI VE FONKSİYONEL

Markanın uzun süredir birlikte çalıştığı, Frers Naval Architecture imzası taşıyan dikkat çekici modern hatların, Sirena’nın kendi bünyesindeki tasarım ekibi tarafından titizlikle güncellendiğini öğreniyoruz. Tabii tasarımın kilit unsurlarının ve Sirena’ya özgü ruhun, büyük bir özenle korunduğunu söylemekte fayda var.

Güçlü bir siluet, dikkat çekici gövde, uzatılmış yüzme platformu, ilk bakışta göze çarpanlar. Ayrıca koyu renkli geniş camlarla, parlak beyaz yüzeylerin yarattığı çarpıcı kontrastın etkisine de özellikle vurgu yapalım. Başka ne gibi yenilikler var derseniz, yeni tasarlanan kıç oturma alanının her iki yanındaki saklama bölümleri büyütülmüş örneğin. Kokpitteyse, küpeştelerdeki daha geniş açıklıklar sayesinde iskeleye erişim kolaylaşırken, görüş açısı iyileştirilmiş. Devamı Ekim 2025 sayımızda…

