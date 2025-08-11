Ağustos 2025

1-3 AĞUSTOS
TYF SÜPERPAR SPORTSBOAT TÜRKİYE TROFESİ V. AYAK
Bu sene sekiz ayaklı yapılan trofenin beşinci ayağı üç güne yayılacak. www.sportsboatturkiye.org
8-10 AĞUSTOS
J/70 3. AYAK EKER OLYMPOS REGATTA
Olympos Regatta kapsamındaki J/70 yarışlarının üçüncü ayağı gerçekleşecek. Yine regatta programındaki J/70 Match Race yarışları da 12-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak. www.j70tr.org
14-17 AĞUSTOS
SYDNEY BOAT SHOW
Bu ay Sydney Showground ve Olympic Park’ta düzenlenecek fuarın uluslararası edisyonu ise Kasım ayında Darling Limanı’nda denizde gerçekleşecek. www.sydneyboatshow.com.au
15-17 AĞUSTOS
TAYK TROFE EKER OLYMPOS REGATTA
Regattanın yat sınıfı yarışları İstanbul-Boğaz hattında düzenlenecek. IOM sınıfı ise son gün mücadele verecek. www.tayk.org.tr
22-24 AĞUSTOS
OPEN YARD
İsveç’in batı kıyısındaki Orust adası, Ellös’te düzenlenecek fuarda yelkenliler ve motoryatların hem yeni hem de ikinci el modelleri sergilenecek. Ayrıca 20 yeni Hallberg-Rassy modelinin üretim aşamaları gösterilecek. www.oppetvarv.se
30 AĞUSTOS
BORUSAN ZAFER BAYRAMI KUPASI
TAYK Trofesi’nin yedinci yarışı Borusan Zafer Bayramı Kupası, İstanbul Boğazı’nda… www.tayk.org.tr
31 AĞUSTOS
MYK CAHİT ÜREN KUPASI
Geçen yıl yitirdiğimiz duayen denizci Cahit Üren adına düzenlenen kupa, TAYK Trofesi’nin sekizinci karşılaşması olacak. www.tayk.org.tr