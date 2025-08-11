Ağustos 2025

1-3 AĞUSTOS

TYF SÜPERPAR SPORTSBOAT TÜRKİYE TROFESİ V. AYAK

Bu sene sekiz ayaklı yapılan trofenin beşinci ayağı üç güne yayılacak. www.sportsboatturkiye.org

8-10 AĞUSTOS

J/70 3. AYAK EKER OLYMPOS REGATTA

Olympos Regatta kapsamındaki J/70 yarışlarının üçüncü ayağı gerçekleşecek. Yine regatta programındaki J/70 Match Race yarışları da 12-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak. www.j70tr.org

14-17 AĞUSTOS

SYDNEY BOAT SHOW

Bu ay Sydney Showground ve Olympic Park’ta düzenlenecek fuarın uluslararası edisyonu ise Kasım ayında Darling Limanı’nda denizde gerçekleşecek. www.sydneyboatshow.com.au

15-17 AĞUSTOS

TAYK TROFE EKER OLYMPOS REGATTA

Regattanın yat sınıfı yarışları İstanbul-Boğaz hattında düzenlenecek. IOM sınıfı ise son gün mücadele verecek. www.tayk.org.tr

22-24 AĞUSTOS

OPEN YARD

İsveç’in batı kıyısındaki Orust adası, Ellös’te düzenlenecek fuarda yelkenliler ve motoryatların hem yeni hem de ikinci el modelleri sergilenecek. Ayrıca 20 yeni Hallberg-Rassy modelinin üretim aşamaları gösterilecek. www.oppetvarv.se

30 AĞUSTOS

BORUSAN ZAFER BAYRAMI KUPASI

TAYK Trofesi’nin yedinci yarışı Borusan Zafer Bayramı Kupası, İstanbul Boğazı’nda… www.tayk.org.tr

31 AĞUSTOS

MYK CAHİT ÜREN KUPASI

Geçen yıl yitirdiğimiz duayen denizci Cahit Üren adına düzenlenen kupa, TAYK Trofesi’nin sekizinci karşılaşması olacak. www.tayk.org.tr