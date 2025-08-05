Rolex Fastnet 2025’in Türk ekibi

100. yılını kutlayan dünyanın en prestijli açık deniz yelken yarışlarından Rolex Fastnet Race’e ilk kez tamamı Türklerden oluşan bir ekip katılıyor. 695 deniz millik bu zorlu rotada TUR yelken numarasıyla yarışacak ekibin dümencisi Yiğit Eroğlu ile efsane yarış öncesi bir araya geldik ve tüm detayları kendisinden dinledik.

Tamamı gönüllü Türk yelkencilerden oluşan bir ekip, dünyanın en prestijli açık deniz yelken yarışlarından biri olan ve bu yıl 100. yaşını kutlayan Rolex Fastnet Race’e katılacak.

Yelken numarası TUR 818 olan 2012 model bir Beneteau First 35 olan F35 Express ile yarışacak. Toplam 450 teknenin kabul edildiği yarışta Türk takımı 103 teknenin start alacağı IRC4 sınıfında mücadele verecek.

Bu yarışa bugüne kadar tamamı Türklerden oluşan bir ekip olarak katılım gerçekleşmemiş olması, bu projeyi Türk yelken tarihi açısından da önemli ve simgesel hale getiriyor. Takımın dümencisi Yiğit Eroğlu, en büyük motivasyonlarından birinin, Türkiye’de açık deniz yelkenciliğini daha yaygın ve ulaşılabilir kılmak ve genç yelkencilere bu alanda ilham vermek olduğunun altını çiziyor. Dergiyi baskıya verdiğimiz 26 Temmuz’da startı verilen Rolex Fastnet 2025 için Türk takımının yaptığı hazırlıkları, hedeflerini ve bundan sonraki hayallerini Yiğit Eroğlu’ndan dinledik.

YÜZ YILLIK BİR YARIŞA HAZIRLANMAK

Okurlarımıza sizi tanıtarak başlayalım. Yelkenle yolunuz nasıl kesişti?

Denizle tanışmam çok küçük yaşlarda oldu. 1994’te aile teknemizle ilk kez yelken yaptım, ardından 1996’da İstanbul Yelken Kulübü’nde devam ettim. O günden bu yana yelken sadece bir spor değil, hayatımın merkezi haline geldi. Bugün eşim tekne tasarımcısı, çocuklarım optimist sınıfında yelken yapıyor. Bizim evde deniz sadece bir hobi değil, bir yaşam biçimi.

Fastnet’e katılma fikri ne

zaman filizlendi?

Aslında bu hikâyenin temeli 2005 yılında İngiltere’nin Solent bölgesinde aldığım sertifikasyon için olan ilk offshore yelken eğitimiyle atıldı. Fastnet’in efsanevi atmosferini orada ilk kez hissettim ve kendime bir söz verdim: “Bir gün bu yarışta yer alacağım.” Şimdi o hayal, yarışın 100. yılında gerçeğe dönüşüyor. Bu, benim için sadece bir hedefin gerçekleşmesi değil, uzun yılların emeğinin bir sonucu.

Tamamı Türk yelkencilerden oluşan ilk ekip olarak yarışta yer alacaksınız, bu sizin için ne ifade ediyor?

Böylesine prestijli ve tarihi bir yarışta, ilk kez Türkiye’yi TUR yelken numarasıyla temsil ediyor olmak kelimelerle tarif edilemeyecek bir onur. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Sadece yarışmak için değil, Türk bayrağını uluslararası sularda gururla taşımak ve gelecek kuşaklara ilham verecek bir adım atmak için oradayız.

ÜÇ BÜYÜK OFFSHORE YARIŞA KATILDILAR

Yarışın zorlukları neler? Hazırlık sürecinde nasıl bir strateji izlediniz?

Fastnet sadece hız değil; strateji, sabır ve sürekli karar alma becerisi gerektiren bir yarış. 695 deniz mili boyunca 24 saat kesintisiz süren bir mücadele. Solent’ten başlayan rota, İrlanda açıklarında Fastnet Kayalığı’nı dönerek Cherbourg’da son buluyor. Her etap farklı hava koşulları, akıntılar ve taktiksel riskler barındırıyor. Kış boyunca ekip olarak hem fiziksel dayanıklılığımıza hem de mental hazırlığımıza odaklandık. Spor salonu antrenmanları yaptık, stres yönetimi üzerine çalıştık. Olası hava senaryolarını analiz ettik. Ayrıca hepimiz denizde sağ kalma ve ileri seviye ilk yardım eğitimlerinden geçtik. Bu hazırlık süreci hem bireysel hem de ekip olarak bizi ciddi anlamda güçlendirdi.

Fastnet’e katılmak için belirli yarışları tamamlamanız gerekiyordu. Bu süreç nasıl geçti?

Yaklaşık bir yıl önce bu hedefe kitlendik. Teknemiz F35 Express’i, offshore koşullarına göre detaylı şekilde hazırladık. Tüm güvenlik ekipmanları güncellendi, yeni yelkenler alındı, sistem kontrolleri yapıldı. Klasifikasyon sürecinde 500 deniz milinden fazla yarıştık. 2025 sezonunda üç büyük offshore yarışa katıldık: 3 Mayıs’ta Cervantes Trophy Race (140 NM), 17 Mayıs’ta De Guingand Bowl Race (125 NM) ve 24 Mayıs’ta Myth of Malham Race (300 NM). Bu yarışlar hem teknemizi hem de ekip uyumumuzu test etmemizi sağladı.

Tekne demişken, yarışa nasıl bir tekneyle katılıyorsunuz?

Teknemiz F35 Express, 2012 model bir Beneteau First 35. Yelken numaramız TUR 818. Yıllardır bu tekneyle yarışıyorum, dolayısıyla tüm karakterini, limitlerini iyi biliyorum. Yarış öncesi detaylı bir bakım sürecinden geçirdik. Özellikle fırtına koşullarında kullanmak üzere özel bir yelken gardırobu hazırladık. Tüm güvenlik sistemlerini ve mekanik aksamı titizlikle elden geçirdik.

Ekibinizden bahseder misiniz? Kimlerden oluşuyor?

Sekiz kişilik bir çekirdek ekibiz. Her birimiz farklı sektörlerden geliyoruz ama ortak tutkumuz deniz. Aramızda havacılık mühendisinden sigorta uzmanına, emlak brokerinden kreatif yönetmene kadar çok farklı disiplinler var. Bu çeşitlilik, kriz anlarında çözüm üretmemizi kolaylaştırıyor.

OFFSHORE YELKENCİLİĞİN GELİŞMESİ İÇİN BİR KIVILCIM

Yarışın en zorlu kısmı sizce neresi olacak?

Fastnet Kayalığı’ndan sonraki gece etabı. Genellikle sert hava koşulları, ters akıntılar ve fiziksel yorgunluk aynı anda bastırıyor. O noktada doğru karar verebilmek, takımın dayanıklılığına ve iletişimine bağlı.

Yarışa kaç tekne katılıyor? Sizin sınıfınızdaki rekabet nasıl?

Bu yıl yarışa toplam 450 tekne kabul edildi. Başvuru ekranı açıldıktan sadece iki dakika içinde tüm kontenjan doldu. Bizim yarıştığımız IRC4 sınıfında 103 tekne start alacak. Küçük gövdeli bir tekneyle, büyük teknelerle aynı rotada yarışmak taktiksel esneklik gerektiriyor. Bu da rekabeti oldukça çekişmeli hale getiriyor.

Bu yarış sizin için bir final mi yoksa bir başlangıç mı?

Kesinlikle bir başlangıç. Amacımız sadece bu yarışa katılmak değil. Türkiye’de offshore yelkenciliğin gelişmesi için bir kıvılcım çakmak istiyoruz. Fastnet’ten sonra hedefimizde Rolex Middle Sea Race, Sydney-Hobart gibi büyük yarışlar var. Aynı zamanda bu tecrübeyi genç yelkencilere aktarmayı çok önemsiyoruz.

Hazırlık süreci tamamen gönüllülük esasına mı dayanıyor? Sponsorunuz

var mı?

Evet, tüm ekip gönüllü olarak bu projede yer alıyor. Herkes zamanından ve bütçesinden fedakârlık etti. Şu an için tüm hazırlıkları kendi imkânlarımızla yürüttük ama sponsorluk arayışımız sürüyor. Fastnet gibi bir platform markalara uluslararası görünürlük sunuyor. Özellikle sürdürülebilirlik, takım çalışması ve mücadele gibi değerleri vurgulayan projeler için büyük fırsat.

Son olarak genç yelkencilere bir mesajınız var mı?

Hayal kurmaktan asla vazgeçmesinler. Gerçekleştirmek için önce inanmaları, sonra çok çalışmalar gerekiyor. Ekip ruhu, sabır ve disiplinle başarılamayacak hiçbir şey yok. Eğer bu hikâye bir gence bile ilham oluyorsa, biz görevimizi yerine getirmiş sayarız.☸

EKİP

-Yiğit Eroğlu: Skipper, Dümenci (CVHR Dış Ticaret ve Lojistik A.Ş. & Hedef Yelken Kurucu Ortağı)

-Burak Bakar: Bowman, Pitman (Anadolu Sigorta Acentesi – Bakar Sigorta & The Bodrum Cup Komite Üyesi)

-Nihat Karataş: Trimci, Teknik Sorumlu (Uçak Mühendisi, Airbus Performans ve İyileştirme Müdürü)

-İlke Şahin: Navigatör, Trimci (Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Müdürü)

-Yiğit Taban: Ana Yelken Trimcisi (Century 21 Alpha Emlak Brokeri)

-Burçin Ergunt: Navigatör, Pitman (Kreatif Yönetmen)

-Doğukan Kandemir: 2. Dümenci, Trimci (Gemi Tasarımcısı, VMG Sails Kurucusu)

-Deniz Derin Bınaroğlu: 3. Dümenci, Bowman (Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Öğrencisi)

-Hakan Karakaplan: Taktik, Uzaktan Destek (Profesyonel Yat Kaptanı)

F35 Express,TUR 818 JAASAP,FRA 43743