2026’nın yatları Cannes’da sahne alıyor

Avrupa’da boat show maratonu başlıyor. Cannes, Genova, Southampton, La Rochelle ve Monaco Eylül ayı boyunca düzenlenecek yat fuarlarına ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonların en büyüğü bu sene 48’inci kez kapılarını açmaya hazırlanan Cannes Yachting Festival. 9-14 Eylül tarihlerinde dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda 206’sı dünya prömiyeri olan toplam 700 tekne sergilenecek. Sirena, Numarine, Aiata, VisionF gibi ülkemizin önde gelen markalarının da temsil edileceği Cannes Yachting Festival’dan 45 modeli sizin için listeledik…

Şehre dönüşün başladığı, sonbaharın ilk ayında kapağa taşıdığımız 47 metrelik Acqua Chiara da mevsimin renklerini taşıyor. İtalyan Palumbo Superyachts çatısı altındaki Columbus Yachts’ın son modellerinden olan megayat, nefis fotoğrafları eşliğinde sayfalarımızda. İkonik tersane Riva’nın köklü geleneğinden mirasla tasarlanan yeni Iseo Super modeli de bu ay detaylı incelediğimiz tekneler arasında…

Yacht Türkiye yazarları dergimizin içeriğini zenginleştirmeye bu sayıda da devam ediyor. Behzat Şahin, müzisyen dostları Cengiz Onural ve İvi Dermancı’yla birlikte bir tirhandile atlayıp rebetiko’nun peşine düştükleri macerada bu ay Skiros Adası’nda. Her durakta, her su birikintisinde SUP ile keşifler yapan Tanıl Tuncel, Kelebek 5 isimli karavanlarıyla çıktıkları ABD’deki seyrinde Pasifik’e ulaştı. Ünlü meteorolog Bünyamin Sürmeli ise son günlerde kıyılarımızda bir hayli fazla gözlemlenen köpek balıkları ile iklim krizinin ilişkisini kaleme aldı. Alper Günoral, Cem Gürdeniz, Deniz Kurt, Mehmet Acar, Mehmet Bezdan gibi yazarlarımızın kaleme aldığı ilgi çekici konular da yeni tekneler, yelken yarışları, mavi sohbetler ve denizcilik dünyasından son haberlerle hazırladığımız eylül sayımızda sizi bekliyor.

İyi bir sonbahar geçirmeniz dileğiyle…

HALİT YUKAY

Mazu Yachts’ın kurucusu ve tasarımcısı, Türk yatçılık sektörünün yetenekli, cesur ve vizyon sahibi isimlerinden Halit Yukay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sektörümüze katkıları, sularımıza kazandırdığı değerli projeleri ve denize olan tutkusu ile onu daima saygıyla hatırlayacağız. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine, Mazu Yachts ekibine ve tüm sektörümüze başsağlığı ve sabır dileriz.