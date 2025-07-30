Kişiselleştirilebilir yatlar ile sınırsız konfor

Ağustos’un yarısı yaz, yarısı kış deseler de aldırmayın, önümüzde uzun bir deniz sezonu bizi bekliyor. Sezonun ortası sayılacak bugünlerde ise denizcilik dünyasındaki hareketlilik, gözde tatil bölgelerimizde, Ege adalarında ve Akdeniz’in eşsiz kıyılarında hızla devam ediyor. Bu enerjiyi yansıtarak hazırladığımız Ağustos sayımızda farklı segmentlerden yeni modelleri, sektörün önde gelen isimlerini ve deniz kültürüne dair ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz içerikleri bir araya getirdik…

Kapağımızı İtalyan Ferretti’nin en yeni modeli 940 süslüyor. Onu seçme sebebimiz bu sayının ana dosya konusu olan semi-custom süperyatlar. 80-120 feet aralığında; Azimut’tan Princess’a, Sunseeker’dan Sanlorenzo’ya, Sirena’dan Numarine’e birçok markadan, öne çıkan 15 modeli bir araya getirdik. Daha fazla konfor, daha geniş yaşam alanı, daha fazla lüks donanım, daha fazla misafir ağırlama kapasitesi, mürettebat konforu ve uzun menzil gibi unsurlarla öne çıkan bu tekneler kişiselleştirilebilir tasarım özellikleriyle de fark yaratıyor…

Yat dünyasındaki yeni gelişmeleri yazarlarımız da yakından takip edip sizin için derledi. Deniz Kurt, “gölge yatların” yükselen rolüne değinirken, Mehmet Acar bizi yapay zekâ destekli yat sistemleri ile tanıştırıyor. İnanç Işıl Yıldırım da yat iç mekânlarında yapay zekâ kullanımını örnekleriyle sıralıyor.

Tekneler ve teknolojileriyle beraber kültür, tarih ve maviliklere çağıran konular da var Ağustos sayımızda. Behzat Şahin, “Ege’de Tirhandille Rebetiko’nun Peşinde” projesinde ilk ada İkaria’ya ulaştı. Tanıl Tuncel Amerika’da Kelebek 5 adını verdikleri (dünya turu teknesi Kelebek 3, son teknesi Kelebek 4) karavan ile çıktıkları SUP maceralarını, Gökova Ören Marina’ya taşınan Süha Umar ise kayıp cennet olarak tanımladığı yeni yaşam alanını anlatıyor. Cem Gürdeniz de 122 yaşındaki sitimli tugboat Örnen ve tarihin tozlu sayfalarından çekip gün yüzüne çıkardığı efsane isim Abidin Daver’i kaleme aldı, benim gibi soluksuz okuyacağınıza eminim. Bir not da yemek meraklılarına: Miray S. Öncü, “keyifliyim” köşesinde bu ay teknede yapılabilecek lezzetli tarifler sıraladı, kaçırmayın…

En yeni tekneler, yat yarışları, denizci sohbetleri ve marin dünyadan son haberlerle dolu dolu bir sayı sizi bekliyor. Keyifli okumalar…