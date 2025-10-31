Kuzey rüzgârı denizlerimizde…

Bir mevsim daha geride kaldı. Sıcak havalar yerini serin esintilere bırakırken ayın dosya konusunu “Kuzey Rüzgârı” olarak belirledik. Kuzey Avrupa ülkelerinde inşa edilen farklı segmentlerden 17 motoryatı bir araya getirerek İskandinav tasarım anlayışını ve mühendislik gücünü inceledik. Kapak teknemizi de yine kuzeyin denizlerinden seçtik. Finlandiya’nın köklü markası Nautor’un yeni amiral gemisi Swan 128, bu ay hem kapağımızı hem de sayfalarımızı süslüyor. Performansı kadar tasarım çizgileriyle de dikkat çeken 39 metrelik yelkenli, denizcilikte zarafetin ve gücün birleşimini temsil ediyor…

İkonik marka Wally’nin Türkiye sularına geldiğini markanın öne çıkan iki motoryatı wallywhy100 ve 200’ün tanıtımlarıyla duyururken, bir başka İtalyan marka Pershing’in sportif yatlara en iyi örnek olarak gösterilen GTX serisinin en yenisi GTX70’i sayfalarımıza taşıdık. “Denizci Kadınlar” söyleşi serimizde ise Türkiye’nin en yeni yat markası Aiata’nın Marka Müdürü Selen Güçlü’yü ağırlıyoruz. Denizle tanışma hikâyesi pek çok genç kadına ilham olacak…

Tarihin ve kültürün izinde ilerleyen yazılar bu sayıda da yerini alıyor. Mehmet Bezdan Amiral Makarov’un izinde bizi 1904’e, Rus-Japon Savaşı’nın karanlık sularına götürüyor. Süha Umar, Hint Okyanusu’ndaki kadim denizcilerin yıldızlara bakarak yön bulduğu günleri hatırlatıyor. İnanç Işıl Yıldırım camın, ışığın ve gölgenin buluştuğu şiirsel iç mekânları anlatırken; Alper Günoral bizi yat üretiminde teknolojik dönüşümün merkezine, İtalya-Ancona’daki Videoworks Group’un üssüne götürüyor…

Yazarlarımız, geride bıraktığımız mevsimin (sezonun) değerlendirmesini de yaparak önemli konuların altını çiziyor. Deniz Kurt, Türkiye’nin süperyat üretimindeki başarısına rağmen charter pazarında neden aradığını bulamadığını irdeliyor. Tanıl Tuncel, Gökova kıyılarında gözüne çarpanları, artanları, azalanları anlatırken, “Milli Park” çağrısını bir kez daha yineliyor. Amiral Cem Gürdeniz ise sezon boyunca yaşanan tekne kazalarını, yangınları, kural ihlallerini sıralayarak karadaki fahri trafik müfettişliğine benzer “fahri deniz emniyeti müfettişliği” sisteminin getirilmesi gerektiğini savunuyor…

Unutmayalım ki mavilikleri korumak hepimizin sorumluluğu. Denize ve doğaya duyduğumuz saygı, her sayımızın rehberi. Yeni sezonda tüm eksilerin artıya dönmesini diliyor; sizi en yeni tekneler, yelken yarışları ve denizcilik dünyasının taptaze haberleriyle hazırladığımız kasım sayımızla baş başa bırakıyorum. Keyifli okumalar…