Bir başlıkla gelen konfor: XRVERY ile yeni nesil hareket ve fizyoterapi deneyimi

XRVERY, aslında bir uygulamadan çok daha fazlası. Elinize bir sanal gerçeklik başlığı aldığınızda, sadece oyun ya da eğlence değil; aynı anda bir fizik tedavi merkezi, bir sinema salonu, bir yoga stüdyosu, bir dünya turu uygulaması ve bir oyun merkezi almış oluyorsunuz…

Üç çocukluk arkadaşıyız biz. Burçin, Çağatay ve ben. Ordu’da büyüdük.

Ama yıllar bizi farklı yerlerde, farklı uzmanlıklarda bir araya getirdi. Prof. Dr. Burçin Ekser bugün Amerika’da karaciğer nakli üzerine çalışıyor, Prof. Dr. Çağatay Öztürk dünyada omurga cerrahisinde çok önemli işler yapıyor. Ben de sanal gerçeklik, Metaverse ve XR teknolojileriyle uğraşıyorum. Bir gün dedik ki; “Biz bu kadar şeyi bir araya getirip neden kimsenin yapmadığını yapmıyoruz?” Böyle doğdu XRVERY.

XRVERY, aslında bir uygulamadan çok daha fazlası. Elinize bir sanal gerçeklik başlığı aldığınızda, sadece oyun ya da eğlence değil; aynı anda bir fizik tedavi merkezi, bir sinema salonu, bir yoga stüdyosu, bir dünya turu uygulaması ve bir oyun merkezi almış oluyorsunuz.

Bu sistemi sadece hastalar için değil; bedenini doğru kullanmak isteyen, daha sağlıklı yaşamak isteyen, hatta sadece biraz keyif almak isteyen herkes için tasarladık. Uygulamanın içinde fizyoterapi bölümü var; başlığı takıyorsunuz, üç boyutlu bir fizyoterapist karşınıza çıkıyor, hangi hareketi ne kadar doğru yaptığınızı izliyor, puanlıyor ve bunu doktorunuza gönderiyor. İsterseniz dünyanın başka bir yerinde olsun, doktorunuz anında verilerinize ulaşabiliyor, size tavsiyede bulunabiliyor.

Bir de oyun bölümü var. Gerçekten oyun oynuyorsunuz ama aslında farkında olmadan vücudunuzun ihtiyacı olan egzersizleri yapıyorsunuz. Her bölge için ayrı oyunlar var. Bir nevi eğlenerek iyileşiyorsunuz.

Yoga bölümü ayrı bir dünya zaten. İsterseniz yağmur ormanlarında, isterseniz Mars yüzeyinde, isterseniz klasik bir stüdyoda yoga yapabiliyorsunuz. Profesyonel eğitmen eşliğinde hem de.

Sinema tarafı ise bambaşka bir boyutta. Dev bir sinema salonunda, kendi Youtube, Disney Plus ya da Amazon Prime hesabınızla giriş yapıp filmi açıyorsunuz. O sırada teknedesiniz mesela, ama kendinizi bir sinema salonunda hissediyorsunuz. Umarım yakında Türk dijital platformları da (Mubi, Gain, Exxen…) sisteme entegre olur. Çünkü yüzde 100 Türkiye’de geliştirilmiş bir uygulamada, Türkiye’nin içeriklerini de görmek, kullanıcılarımızın onlara ulaşmasını sağlamak, bizim için büyük bir mutluluk olur.

Şunu da eklemem lazım: Sanal gerçeklik başlığı dediğimiz şey, aslında giyilebilir bir üç boyutlu bilgisayar. Piyasadaki birçok akıllı telefondan daha uygun fiyata alınabiliyor ama onlardan kat kat fazla şey sunuyor.

Toplantıya da girebilirsiniz, Excel dosyası da açabilirsiniz, film de izlersiniz, meditasyon da yaparsınız, arkadaşlarınızla sohbet de. Hatta teknenizde golf bile oynayabilirsiniz.

Yani tek bir başlıkla, gerçekten bambaşka bir dünyayı cebinize koyuyorsunuz.

Yatlarda kullanımı da apayrı bir konu. Çünkü hem alan dar hem imkânlar sınırlı. Ama bu sistem, alanı unutturuyor. Büyük bir megayat da olsa, küçük bir tekne de hiç fark etmez, bir başlıkla hepsini yanınızda taşıyorsunuz.

Bu yazıyı sadece bir tanıtım yazısı gibi okumayın. Bu yazının arkasında üç arkadaşın inancı, emeği, dostluğu ve ülkesi için duyduğu heyecan var. XRVERY’yi Türkiye’de, kendi imkânlarımızla yaptık. Ve her geçen gün geliştiriyoruz.

Prof. Dr. Çağatay Öztürk*

FİZİK TEDAVİ VE EGZERSİZDE YENİ DÖNEM: NEDEN VR KULLANILMALI?

Oyun oynar gibi fizik tedavi yapmak mümkün desek? VR teknolojisi fizik tedavi ve günlük egzersizlere yepyeni bir soluk getirdik. Hareketlerini takip eden, sana anında geri bildirim veren, seni sıkmadan hedefe ulaştıran sistemler artık sahnede. VR ile yapılan egzersizler sadece daha eğlenceli değil, aynı zamanda daha etkili. Ayrıca her boyuttaki teknelerde bile kullanabiliyorsun, yani bir merkeze gitmeden tedavine devam etmek mümkün. Kısacası, teknoloji egzersizi hem kişisel hem de sürdürülebilir bir deneyime dönüştürüyor.

Fizik tedavi deyince akla genelde tekrar eden, sıkıcı egzersizler geliyor. Ama artık bu durum değişiyor. XRVERY (sanal gerçeklik aplikasyonu) sayesinde tedavi süreci hem daha eğlenceli hem de daha etkili hale geliyor. VR başlıklarla yapılan egzersizler, oyunlaştırılmış tedaviler ve bu da hastaların motivasyonunu ciddi şekilde artırıyor. Ayrıca sistem, hareketleri anında takip edip geri bildirim verdiği için yapılan her egzersiz daha verimli oluyor. En güzeli de XRVERY uygulaması teknelerde de kullanılabiliyor. Yani hem tedavi süreci hızlanıyor hem de hastalar sıkılmadan iyileşiyor. Aynı zamanda doktorunuz uzakta da olsa sizi takip edebiliyor.

Sadece fizik tedavi uygulamaları değil kas iskelet sistemimizi zinde tutmak için yapılması gereken egzersizler de, teknolojinin sunduğu olanaklarla dönüşüm geçiriyor. XRVERY bu alanlarda hem motivasyonunu artırıyor hem de süreci daha etkili ve kişisel hale getiriyor. XRVERY destekli egzersizler, aktif katılımı sağlarken aynı zamanda hareketleri gerçek zamanlı takip etme ve anlık geri bildirim verme imkânı sunuyor.

Ağrıyı azaltma, dikkat dağınıklığını önleme ve rehabilitasyon sürecini eğlenceli hâle getirme gibi avantajları da var. Üstelik evde uygulanabilen bu çözümler, klinik dışı takibi mümkün kılarak sağlık hizmetlerine erişimi de kolaylaştırıyor. Klinik ortam dışında kullanılabilen XRVERY, özellikle kronik rahatsızlıklarda uzun vadeli takibi kolaylaştırmakta ve kişiye özel tedavi protokollerine olanak sağlamakta. Bu bağlamda, XRVERY, fizik tedavi uygulamalarında hem etkililiği hem de hasta bağlılığını artıran bir araç olarak ön plana çıkmakta. Kısacası, bu sanal gerçeklik aplikasyonu ile fizik tedavi sadece iyileştirici değil, aynı zamanda motive edici ve sürdürülebilir bir deneyime dönüşüyor.

*Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ana bilim dalı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Çağatay Öztürk özellikle omurga konusunda dünyada tanınan bir isim. XRVERY kurucu ortağı.

Prof. Dr. Burçin Ekser*

KISITLI ALANLARDA SANAL GERÇEKLİK VE FİZİK TEDAVİNİN GELECEĞİ

Son yıllarda sanal gerçeklik (VR) teknolojisi, özellikle kısıtlı alanlarda fizik tedavi uygulamaları için devrim niteliğinde çözümler sunuyor. Yatlar gibi kompakt yaşam alanlarında geleneksel fizik tedavi ekipmanlarına ve profesyonel desteğe erişim sınırlı olabilir. VR teknolojisi ise bu engelleri aşarak etkili, eğlenceli ve yer açısından verimli bir rehabilitasyon ortamı oluşturuyor.

Yatlar ve Fizik Tedavi:

Zorunlu Yaratıcılık

Yatlar, hareket kabiliyeti ve alan verimliliği üzerine tasarlandığı için koşu bandı, direnç cihazları gibi geleneksel ekipmanların hepsini genelde barındıramaz. Ayrıca, denizde profesyonel terapiste ulaşmak da çoğu zaman mümkün değildir. Bu noktada, fizik tedavi için yenilikçi ve bağımsız çözümlere ihtiyaç vardır.

XRVERY sanal gerçeklik uygulaması yalnızca bir başlık ve birkaç sensörle çalışıyor, bu da yatlar gibi küçük alanlar için idealdir. Kullanıcılar, sanal ortamlarda özelleştirilmiş egzersizleri güvenle uygulayabilir. Örneğin, sanal bir spor salonunda egzersiz yapmak veya engel parkurunda gezinmek hem motivasyonu artırır hem de fiziksel gelişimi destekler. Oyunlaştırılmış içerikler sayesinde tedavi süreci daha keyifli hale gelir, kullanıcılar sıkılmadan sürece katılır.

Tüm bu süreç boyunca sistem, gerçek zamanlı geri bildirim verir ve ilerlemeyi kaydeder.

Türk imzalı teknoloji

XRVERY olarak geliştirdiğimiz oyun ve fizik tedavi uygulamaları, bu ihtiyaçlara özel olarak tasarlandı. Türkiye menşeli bu sistem; bilgisayar teknolojileri, üç boyutlu görselleştirme, tıp ve rehabilitasyon alanlarındaki uzmanlıkları bir araya getirerek özgün ve etkili çözümler sunuyor.☸

*Prof. Dr. Burçin Ekser, Loyola University Chicago’da cerrahi profesörü ve karaciğer nakli alanında dünya çapında tanınan bir uzman. Aynı zamanda XRVERY kurucu ortağı.