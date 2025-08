BEDRİ RAHMİ KOYU: Yaz geliyor, rüzgâr dönüyor ve yelkenler vuslata hazır

Biliyorum ki kimileri için bugünler tüm senenin yorgunluğunu atmanın kimi için de tüm kış planladığı seyahatlere, maceralara koşma zamanları. Senenin bu zamanlarının bendeki karşılığı ise “kavuşma” demek. Yazılarımda hep değindiğim bir yeri, bu sefer üstünkörü değil de en az benim kadar sevin, tanıyın diye detaylı bir şekilde paylaşmak istedim sizlerle: Bedri Rahmi Koyu…

Baharın vedasını ve yaz sıcaklarının başlangıcını bir arada hissettiğimiz Haziran ayına hoş geldiniz! Mayıs ayı yer yer sonbahara kaçıp, bizim yaza olan özlemimizi gitgide artırsa da yine çiçeklerin açtığı, güneşin ışıltısını tüm güne cömertçe yaydığı günlere, ailece teknedeki hayatımıza, yeni rotalara, en çok de ikinci evimiz dediğimiz Göcek’e döndük. Ve işte Bedri Rahmi Koyu’ndayız. Bedri Rahmi’ye hayran olmak için manzarasına bir kez bakmanız yetiyor. Ama buranın ruhunu anlamanız için hikâyesini bilmelisiniz. Yazının sonuna geldiğinizde aklınızda bu koyla ilgili hiçbir soru kalmasın diye, tüm soruları sorarak ilerleyeceğim. İşte hikâyesiyle Bedri Rahmi Koyu.

BEDRİ RAHMİ KOYU’NUN HİKÂYESİ NEDİR?

Sanırım araştırmaktan, öğrenmekten, dinlemekten ve şimdi de sizinle paylaşmaktan en keyif aldığım soru bu. Bedri Rahmi’nin hikâyesi… Burası Göcek Körfezi’nin en popüler cennet köşelerinden biri. Asıl adı Taşkaya Koyu. Ve asıl hikâye de Bedri Rahmi adına kavuşmasında saklı. Zamanda uzun bir yolculuk yapıp 1974’e gideceğiz. Koya ismini veren ressam ve şair Bedri Rahmi’nin mavi yolculuğundayız. Burası yalnızca maviyle yeşilin buluştuğu bir doğa harikası değil, aynı zamanda sanatçının kalbini bıraktığı yer. Bedri Rahmi teknesiyle Göcek kıyılarında demir attığında, o eşsiz manzaranın büyüsüne kapılmış. Koyun yamacındaki bir kayanın yüzeyini boş bir tuval gibi kullanarak kendine özgü stilinde büyük bir balık resmi çizmiş. Bu çiziminde balık tasviri aslında içinde altı hayvanı barındıran bir şaheser. Kaya üzerindeki bu çizim, sadece bir desen değil; sanatçının doğayla kurduğu bağı, Akdeniz’e duyduğu sevgiyi ve hayatın sade güzelliğini simgeliyor. O günden sonra, bu koy “Bedri Rahmi Koyu” olarak anılmaya başlamış. Bugün hâlâ o balık resmi yerinde durur. Tıpkı koyun yıllara meydan okuyan güzelliği gibi, zamansızdır. Tekneler gelir geçer, bu çizimi görenler fotoğraflar, merak edenlere hikâyeler anlatılır. Ve sanki o kaya üzerindeki balık, Bedri Rahmi’nin bu koya bıraktığı mühür gibi, sessizce izler her şeyi.

Kimi buraya sadece denize girmek için gelir.

Kimi bu koyda geçmişle bugünü aynı anda hisseder.

Ama herkes, bir şekilde o balığın gözlerinde durup düşünür.

İşte Bedri Rahmi Koyu’nun ismi onun güzelliğine kayıtsız kalamayan bir çift gözün ellerinden, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun anılarından çıkmadır.

Sanatçılara ilham veren Bedri Rahmi Koyu benim gözümde nedir diye soracak olursanız birkaç cevabım var bu soruya;

√ Teknemi demirleyip müjdeli haberi, hamilelik haberini almaya gittiğim yer.

√ Onca sert havadaki korunağımız.

√ Minik Deniz’in ilk kez yüzdüğü koy.

√ Kış aylarında havalimanından hemen ulaştığımız, kaçamak noktası.

NEREDE?

Bedri Rahmi Koyu, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek beldesinde yer alıyor. Daha net tarif etmek gerekirse; Göcek Körfezi’nin güneybatısında, Kille Koyu’nun güneybatısında ve Sıralıbük Koyu’nun kuzeyinde konumlanıyor. Göcek merkezine yaklaşık 5-6 deniz mili (yaklaşık 9-10 km) uzaklıkta. Bedri Rahmi Koyu’nda vakit su gibi akacak ve muhtemelen buradan kopup başka bir yere geçmeyi kolay kolay aklınızdan geçirmeyeceksiniz. Yine de koya yakın, seyir yapabileceğiniz, ziyaret edebileceğiniz yerleri de sizin için derlemek istedim.

YAKININDA GÖRÜLEBİLECEK YERLER

n Kille Koyu: Koyun hemen güneybatısında yer alıyor. Sakin ve temiz denizi ile meşhur.

n S›ral›bük Koyu: Koyun kuzeyinde bulunan bu koy, doğal güzelliğiyle sevebileceğiniz bir seçenek.

n Sarsala Koyu: Yaklaşık 3,7 km uzaklıkta bulunan bu koy berrak denizi ve doğal yapısıyla ziyaret edebileceğiniz bir başka yer.

n Domuz Adas›: Yakın çevrede gidebileceğiniz adalardan biri. Doğal kalabilmeyi başarmış, sakin bir ada.

n Antik Likya Kaya Mezarlar›: Bedri Rahmi Koyu’nun ününe ün katan kısaca geçmek istemediğim bir maddeye geldim. Sanırım seçenekler arasında en “görülebilir” olan bu mezarlar. Denizden rahatlıkla tepede çam ağaçları ile kaplı yemyeşil yamaçların arasından bu kaya mezarlarını görebiliyorsunuz. Ulaşmak için dik patika yoldan yürümeniz gerekiyor. Bu mezarlar aynı zamanda, Likya uygarlığının ölüme bakışını ve yaşamdan sonraki yolculuğa duyduğu saygıyı da simgeliyor. Bu etkileyici kaya mezarları, bir dönem soyluların ve kralların sonsuz uykusuna hazırlanan kutsal alanlarıydı. Doğayla neredeyse iç içe geçmiş bu mezarlar, insan eliyle yaratılmış en zarif dokunuşlardan biri olarak kabul ediliyor. Likya Kral Mezarları, Bedri Rahmi Koyu’nun sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda kültürel bir hazine olduğunun da kanıtlıyor. Tabii bu kaya mezarları ilk defa gören herkesin aklında bir soru kalıyor: O zaman insanlar bu kadar yüksek kayalara mezar oymayı nasıl başarmışlar?

BEDRİ RAHMİ KOYU’NA NE ZAMAN GİTMELİSİNİZ?

Bu soruya doğru bir yanıt vermek için öncesinde kendinize başka bir soru sormanız gerekli: Ne arıyorum? Bolca yüzmek, güneşlenmek, sosyalleşmek istiyorsanız bu Mayıs-Eylül arası Bedri Rahmi Koyu’nu ziyaret edebilirsiniz. Özellikle Haziran ayı itibarıyla Bedri Rahmi’de sıcaklıklar oldukça artıyor ve denize girmeden duramıyorsunuz. Güneşlenme ve deniz tatili için bu tarihleri önerebilirim. Yaz aylarında bu koyda tekne trafiği artar, sosyalleşebileceğiniz güzel bir ortam oluşur. Mavi yolculuk sevenler için altın sezon bu zamanlar olabilir.

Denizin ve havanın hâlâ ılık olduğu, daha sakin bir Bedri Rahmi için sonbaharı önerebilirim. Eylül-Ekim ayları burada hem kafa dinleyebileceğiniz hem de denize girebileceğiniz çok güzel zamanlar oluyor. Yani soru ne aradığınız. Sezonun canlı, sıcakların kavurucu olduğu bir tatil mi? Daha sakin, deşarj olabileceğiniz bir tatil mi?

Son olarak, yeri geldiğinde kışı da burada geçirmiş biri olarak size gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki, senenin hangi zamanı giderseniz gidin Bedri Rahmi sizi mutlu etmeyi başarıyor. Her zaman, buraya uğramak için doğru zaman.

KOYA ULAŞIM

Gelelim bu büyülü koya nasıl ulaşım sağlayacağınıza. Karayolu ile doğrudan erişim yaygın değil. Bu nedenle koya ulaşım genellikle tekne turlarıyla sağlanıyor. Teknesiyle uğramak isteyenler için konum vermem gerekirse; yazının başında da değindiğim gibi, Göcek Körfezi’nin güneydoğusunda, Sıralıbük Koyu’nun hemen yanında yer alıyor.

Göcek Limanı’ndan ulaşmak isterseniz, çıktıktan sonra rotanızı güneydoğuya çevirerek yaklaşık 5-6 deniz mili (yaklaşık 9-10 km) mesafe katetmeniz gerekiyor.

n Koy girişine yaklaştığınızda, bahsettiğim kaya mezarlarını ve sağ taraftaki Bedri Rahmi’nin kayaya çizdiği meşhur balık resmini görüyorsanız, doğru yerdesiniz demektir.

Demirleme için,

√ Koyun içi oldukça korunaklı. Poyraz ve lodos rüzgârlarından kolay kolay etkilenmiyorsunuz.

√ Demir atmak için ideal derinlikler mevcut.

√ Teknenin altı için kayalık yerlerden kaçınmanızı tavsiye ederim. Dalış için ekipmanınız varsa ilk seferde kontrol etmek faydalı olabilir.

√ Koyda özel restoranların iskeleleri var. Dilerseniz iskeleye yanaşabilirsiniz.

√ Atık ve çevre koruma konusunda dikkatli olunmasını hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Göcek koyları özel çevre koruma alanı ve özellikle biz deniz severlerin, her zaman özenle atık kontrolü yapmamız gerektiğinin altını çizmiş olayım.

NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Benim ikinci evim dediğim, her yaz kavuşmayı iple çektiğim bu yer, bende apayrı bir yere sahip. Küçük denizin bizimle denizde geçirdiği en güzel zamanlara şahitlik etmiş bu koy, çok uzun yıllardır bize kucak açıyor. Bugün hayatımızda olan birçok dostu, hâlâ güldüğümüz birçok anı ve hâlâ öğrendiğimiz birçok deneyimi paylaşıyoruz Bedri Rahmi Koyu ile… Tabii bunlar çok kişisel bağlar. Gelelim daha genel bir cevap vermeye…

Ne kadar doğru bir bakış açısı olduğu tartışılır ama insanlar olarak daha “niş” daha “saklı, gizli”, bir başka deyişle “özel” olan her şeyi sevmeye meyilliyiz. Bedri Rahmi Koyu da popüler bir destinasyon içinde “özel” kalabilmeyi sürdüren, diğer yandan da çoğu deneyime kapı açan bir koy.

√ Hem kültürel hem sanatsal olarak deneyim elde edebileceğiniz hazineleri olan,

√ Çam, zeytin ağaçlarıyla çevrili, doğallığını korumuş, berrak sularıyla denizden çıkmak istemediğiniz bir manzaraya sahip olan,

√ Mavi yolculuk yapan herkesin uğradığı, korunaklı bir durak olan,

√ Tekneden inip kıyıya ayak bastığınız anda zamanı durduran, Özellikle yazmak, düşünmek, üretmek isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunan şahane bir kaçış noktasıdır Bedri Rahmi Koyu.

KİMLER GİTMELİ?

Henüz 4 yaşında olan çocuğum ve eşimle ailece de geldim, arkadaşlarımla da… İşlerim çok yoğun olduğunda toparlamak için de buraya kaçtım, işleri bir kenara bırakıp tamamen dinlenmek için de… Bedri Rahmi Koyu’na tek başınıza, ailenizle, arkadaşlarınızla, bana kalırsa çoğu koşulda gidebilirsiniz.

Bahar aylarında doğa fotoğrafı çekmek isteyen, kitabını bitirmek için zaman arayan, özetle sanatı için ilham arayan herkes de gelebilir, dalış yapmak, bolca yüzmek, mavi tura çıkmak isteyen herkes de… Doğa yürüyüşleri, temiz deniz havası ile aileler için çok ideal bir lokasyon. Çocuklar ve yetişkinler için birlikte deneyimlenecek unutulmaz anılar yaratılabilir burada. Üstelik koyun korunaklı yapısı, çocuklu aileler için güvenli bir ortam da sunuyor.

Bedri Rahmi günün her saati değişen, kocaman bir resim galerisini aratmayan doğası ile romantik tatiller için de ideal bir seçenek olabilir. Tabii kendiyle baş başa kalmak isteyenler için de bu koy şahane bir sığınak. Sessizlik arayanlar, meditasyon ya da yoga yapmak isteyenler için doğayla bütünleşmenin doyasıya yaşanabileceği bir yer burası. Kısacası; Bedri Rahmi Koyu yalnız kalıp düşünmek isteyenlerden, sevdikleriyle vakit geçirmek, sanat ve doğanın tadını çıkarmak isteyen herkese kucak açan eşsiz bir yer.

Koyu daha iyi tanımak için soruları tükettik diye düşünebilirsiniz. Ama bana kalırsa bir yeri tanımak için mutfağına da girmek gerekir. O yüzden buraya bir de şu soruyu eklemek istiyorum: Yemek?

Bedri Rahmi Koyu’nda

Ne Yenir?

Bu sorunun cevabı için hem açılış heyecanını paylaştığım hem de lezzetlerine bayıldığım çok taze bir mekân önerim var. Bu yeri ilk benden duyacaksınız: Miori Göcek!

Bu ay açılışı olacak Miori, Göcek’te Bedri Rahmi Koyu’nda, bu bahsettiğim manzaranın tadını daha fazla çıkaralım diye titizlikle tasarlanmış şahane bir gastro destinasyon.

Sadece güzel lezzetler de değil, güzel bir “mood” vadediyor. Mottoları da tam bu yüzden “Good Food. Good Mood.”

Manzarası, menüsü, konsepti tam da bu vaadin karşılığını verecek potansiyelde. Yeteneğini, tecrübesini ve vizyonunu, aynı zamanda da dostluğunu çok sevdiğimiz Kemal Demirasal markanın gastronomi danışmanı. Executive Chef Nihat Doğtürk ve ekibi burada gelen misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için oldukça profesyonel bir ekiple çalışıyor. Herkes güler yüzlü, ilgili ve en önemlisi özenli. Söz konusu bu kadar ince düşünülmüş bir “konsept” olunca, size daha fazla detay vermek istiyorum.

MIORI: Türkiye’nin İlk Gastro-Destinasyonu, Göcek’te hayat buluyor

Göcek’in en özel koylarından biri olan Bedri Rahmi Koyu’nun kıvrımında, çam ve zeytin ağaçlarının gölgesinde… Türkiye’nin ilk “gastro-destinasyonu” olma vizyonuyla yola çıkan Miori, yalnızca bir mekân değil, ziyaret eden herkese, duyulara dokunan bir deneyim ve bunun da ötesinde bir yaşam tarzı sunuyor.

Altı farklı yeme-içme deneyimi, özel deneyim alanları ve Türkiye’de ilk kez açılan Riva Lounge ile Miori, gastronomiyi sanatla buluşturan bir dünya kuruyor.

Her alanı bir sahne gibi düşünülmüş bu dünyada; sabahın ilk ışığından, gece yükselen müziğe kadar, her an gastronomik, senfonik ve estetik bir deneyim yaratılıyor.

Rotasını denize çevirenlere açılan bir dünya

Miori yalnızca yolu Göcek’e düşen denizcilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sizi Bedri Rahmi Koyu’nun büyüleyici güzelliğine rota çizmeye davet ediyor. Bunu sadece zengin menüsüyle değil, misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı atmosfer ve vaat ettiği bambaşka bir “ruh hali” ile gerçekleştiriyor.

Altı mekân, altı ritim

Her biri farklı bir hissi, farklı bir zamanı anlatıyor. Miori’de her köşe, başka bir yolculuk daveti. Tam altı ayrı mekânda altı ayrı deneyim yaşayabiliyorsunuz.

MIORI by the Sea

Denizin tam kıyısında… Gün batımının altın saatleriyle, Ege’nin taptaze malzemeleri burada buluşuyor. Miori’nin ana restoranı, sade ama iddialı bir hedefle yola çıkıyor: Ege’nin ve Türkiye’nin en iyi yemeklerini sunmak.

Isabel’s

Kuzeyden güneye, İtalya’nın o kendine has zarafeti sofralara taşınıyor.

Riva Lounge Göcek

Miori’nin en özgün köşelerinden biri: Riva Lounge. Adını, zarafetiyle efsaneleşmiş Riva yatlarından alıyor. Birçok filme tanıklık eden bu özel tekneler, artık burada görülüp deneyimlenebilecek. Gün batımında müziğin, kokteylin ve bu şıklığın bir araya gelecek olması şimdiden beni heyecanlandırıyor.

OKO

Japon omakase kültürünün Miori dokunuşuyla yorumlandığı özel bir deneyim için OKO sizler için doğru mekan olacak.

The Bakery

Miori’nin sabaha merhaba dediği yer. Fırından yeni çıkmış kruvasanlar, ekşi mayalı ekmekler, kişler… Kokuların günün ilk ışıklarına eşlik ettiği, tatların günün geri kalanındaki ruh halinizi belirlediği eşsiz bir deneyim sizi bekliyor.

The Kitchen

Günün her saati açık olan, rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren iç mekân. Beach alanına açılan bu yer, aynı zamanda kendine özel bir ritme sahip. Gündüzleri sakin bir kaçış noktası; akşamları ise ritmini artıran bir gastro-eğlence alanına dönüşüyor. Müzik, sohbet ve paylaşım tam da burada bir araya geliyor.

Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, Göcek’in en keyifli köşelerinden biri Bedri Rahmi Koyu’ysa, Miori de bu yaz gastronomi sahnesinin yıldızı olacak gibi görünüyor. Eğer yolunuz buraya düşerse Kemal Şef’e selamımızı söylemeyi ve manzaranın tadını çıkarmayı unutmayın.

Rezervasyon için iletişim bilgilerini de bırakıyorum: 0549 646 1212 ve 0549 646 1213

Sanırım artık Bedri Rahmi Koyu’na dair soru işaretimiz kalmadı. Her ne kadar bunca soruyu sizler için cevaplasam da biliyorum ki bu soruların hepsi Bedri Rahmi’ye gidene kadar. Çünkü o manzarayı gördüğünüzde aklınızda canlanan tek soru “Bu nasıl bir manzara?” oluyor.

Sizinle çok sevdiğim, benim için çok özel bir lokasyonu paylaştım. Umuyorum ki bu sezon birilerine ilham olmayı başarır, en az bizim kadar güzel anılar biriktirmelerine vesile olabilirim. Çok güzel bir sezon geçirmeniz dileğiyle.

Pruvanız neta, hayat kolayınıza olsun.☸

