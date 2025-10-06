SUV Ruhunu Hatchback’e Taşıyan Model! | Audi A3 Allstreet

Otomobil Editörü Murat Öksüz’den Audi A3 Allstreet İncelemesi. SPORTİF ZARİF DENGELİ

Audi’nin SUV çizgileriyle yenilenen modeli A3 Allstreet ile karşınızdayım! Bu videoda Audi A3 Allstreet’in dış tasarımından iç mekân detaylarına, yol tutuşundan sürüş konforuna kadar her yönünü sizler için inceledim. Eğer kompakt ama güçlü bir şehir SUV’u arıyorsanız bu model tam size göre olabilir! Audi A3 Allstreet, SUV tarzı detayları kompakt bir gövdeyle buluşturan, şehir için ideal bir model. Yerden yüksek yapısı ve sportif tasarımıyla dikkat çeken Allstreet, hem konfor hem de şıklık sunuyor. Kaputun altında 1.5 TFSI 150 beygirlik motor yer alıyor ve mild hybrid teknolojisi sayesinde daha verimli bir sürüş sağlıyor. İç mekânda ise dijital gösterge paneli, dokunmatik ekran ve kablosuz bağlantı gibi premium donanımlar öne çıkıyor. Kompakt boyutları, güçlü duruşu ve Audi kalitesiyle Allstreet, hem günlük kullanım hem de stil arayanlar için güçlü bir alternatif.