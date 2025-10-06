Yeni Opel Grandland 2025 | Hibrit & Elektrikli Tasarım, Teknoloji, Performansın buluşması

Otomobil Editörü Murat Öksüz’den Opel Grandland İncelemesi.

Yeni Opel Grandland 2025, SUV segmentinde hibrit ve elektrikli jenerasyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Stellantis’in STLA Medium platformu üzerine inşa edilen model, 3D Vizor ön tasarımı, Intelli-Lux Pixel HD farları ve arka bölümdeki tam boy aydınlatmalı marka yazısı ile markanın gelecekteki tasarım dilini somutlaştırıyor. Kabin içinde ise 16 inç multimedya ekranı, Intelli-HUD yansıtmalı gösterge paneli ve AGR sertifikalı “Intelli-Seat” koltuklarla premium konfor öne çıkıyor. 35 litrenin üzerindeki depolama alanları, Pixel Box kablosuz şarj ünitesi ve geri dönüştürülmüş malzemelerle çevreci bir bakış açısı sunuyor. Motor seçenekleri arasında: • 1.2L mild-hibrit benzinli (136 PS, 230 Nm, 0-100 km/s 10,2 sn) • Plug-in hibrit (yaklaşık 195 PS, 0-100 km/s 7,8 sn) • %100 elektrikli versiyon (73 kWh pil, 210 HP, 523 km WLTP menzil, 20-80% hızlı şarj 26 dk) yer alıyor. Bu video, Grandland’in yenilenen tasarım detaylarını, teknolojik donanımlarını ve performans verilerini hem statik görüntüler hem de test sürüşüyle ortaya koyuyor. Eğer geleceğin hibrit ve elektrikli SUV dünyasına göz atmak istiyorsanız, Grandland 2025 sizin için önemli bir referans noktası olacak.