Modern bir klasik DRAGON

Columbus Yachts’ın yeni amiral gemisi 80 metrelik Dragon, geçen ay Monaco Yacht Show’da dünyaya tanıtıldı. Beş güverteli megayat dev gövdesindeki yalın çizgileri, zamansız bir zarifliğin izini süren dekorasyon kurgusu, Akdenizli kimliğini açığa çıkaran geniş açık hava yaşam alanlarıyla modern bir klasiğe dönüşüyor.

İtalyan Palumbo Superyachts’ın Columbus Yachts serisinin amiral gemisi 80 metrelik Dragon Mart ayında suyla buluşmuştu. Beş güvertesiyle İtalyan tasarım ve mühendisliğinin yaratıcılığından güç kazanan, çelik gövde, alüminyum üst yapısıyla ful deplasman sınıfındaki Dragon’un Dünya lansmanı geçen ay Monaco Yacht Show’da yapıldı. Böylece Dragon, Columbus Yachts’ın hayat verdiği 40 metrelik ödüllü Sport Hybrid modeli Divine, 54 metrelik Prima, 57 metrelik Taiba’dan oluşan ailenin en büyük üyesi oldu. Ancona’daki tersanede sadece 27 ay gibi kısa bir sürede inşa edilen Dragon’un mühendisliği ve dış tasarımı Hydro Tec Studio, iç düzenlemesi ve dekorasyonu Francesco Guida tarafından gerçekleştirildi. Geniş cam cepheleriyle de dikkat çeken megayat, net ve yalın dış çizgilerini içeride de özgün bir dekorasyon kurgusuyla sürdürüyor. Devamı Ekim 2019 sayısında…