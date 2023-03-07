Yacht Türkiye Mart 2023 – 205

12 BÜYÜK ANADOLU DEPREMİ

Deprem bölgesinde denizin nasıl ve ne sıklıkta değerlendirildiğini, gemi ve yardım trafiği verilerini, Nene Hatun ve diğer önemli deniz araçlarının üstendikleri görevleri uzmanların görüşlerine başvurarak derledik…

28 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden; deprem, tsunami-deprem ilişkisi, deniz çekilmeleri…

32 YACHT CHEF

Deniz Kurt Görsev, deprem illerinde şeflerin ve mutfak emekçilerinin gönüllü çalışmalarını anlattı…

36 ALESTA

Trio Deniz, Vicem Yachts, VisionF Yachts, Riva, CRN, Pershing, Aquador, Italia Yachts, Tiwal, MAST Marine Saloon Trade, Bang & Oluffsen, Kadir Akorak…

44 ÇARŞI

Tekneler için acil durum ekipmanları…

45 KILAVUZ

Öne çıkan yelkenli tekne markalarının başlangıç modelleri…

58 MEGAYAT

Hollandalı Damen Yachting & Amels’in ilk hibrit

Amels 60 model megayatı…

68 KEŞİF

Fransız motoryat üreticisi Prestige’in ilk ve ödüllü katamaranı M48…

74 KİTAP

Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak bastığı deniz araçlarının öykülerini içeren zengin araştırma-inceleme kitabı “Anadolu Mavisi”…

76 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, deniz tarihimizde Amiral Vesim Paşa ve II. Abdülhamit’in etkilerini değerlendirdi…

78 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan’ın kaleminden geçen ay yitirdiğimiz Tosun Sezen’in denizlerde geçen hikâyesinin ilk bölümü…

80 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, Tim Severin’in Sindbad Voyage kitabında geçen serüvenini yazdı…

86 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, yıllar boyu biriktirdiği belgelerden yola çıkarak Piri Reis, Kâtip Çelebi ve Askerson’u anlattı…

92 TRAMOLA

The Ocean Race’in en zorlu parkuru olan üçüncü ayağı başlıyor…

94 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Global Solo Challenge’a katılmaya hazırlanan Volkan Kaan Yemliahoğlu ile Alper Günoral söyleşti…

98 OTOMOBİL

Jeep Renegade 1.3 Turbo, Nissan X-Trail e-Power…