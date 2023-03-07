Yacht Türkiye Mart 2023 – 205

12 BÜYÜK ANADOLU DEPREMİ
Deprem bölgesinde denizin nasıl ve ne sıklıkta değerlendirildiğini, gemi ve yardım trafiği verilerini, Nene Hatun ve diğer önemli deniz araçlarının üstendikleri görevleri uzmanların görüşlerine başvurarak derledik…
28 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden; deprem, tsunami-deprem ilişkisi, deniz çekilmeleri…
32 YACHT CHEF
Deniz Kurt Görsev, deprem illerinde şeflerin ve mutfak emekçilerinin gönüllü çalışmalarını anlattı…
36 ALESTA
Trio Deniz, Vicem Yachts, VisionF Yachts, Riva, CRN, Pershing, Aquador, Italia Yachts, Tiwal, MAST Marine Saloon Trade, Bang & Oluffsen, Kadir Akorak…
44 ÇARŞI
Tekneler için acil durum ekipmanları…
45 KILAVUZ
Öne çıkan yelkenli tekne markalarının başlangıç modelleri…
58 MEGAYAT
Hollandalı Damen Yachting & Amels’in ilk hibrit
Amels 60 model megayatı…
68 KEŞİF
Fransız motoryat üreticisi Prestige’in ilk ve ödüllü katamaranı M48…
74 KİTAP
Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak bastığı deniz araçlarının öykülerini içeren zengin araştırma-inceleme kitabı “Anadolu Mavisi”…
76 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, deniz tarihimizde Amiral Vesim Paşa ve II. Abdülhamit’in etkilerini değerlendirdi…
78 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan’ın kaleminden geçen ay yitirdiğimiz Tosun Sezen’in denizlerde geçen hikâyesinin ilk bölümü…
80 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, Tim Severin’in Sindbad Voyage kitabında geçen serüvenini yazdı…
86 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, yıllar boyu biriktirdiği belgelerden yola çıkarak Piri Reis, Kâtip Çelebi ve Askerson’u anlattı…
92 TRAMOLA
The Ocean Race’in en zorlu parkuru olan üçüncü ayağı başlıyor…
94 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Global Solo Challenge’a katılmaya hazırlanan Volkan Kaan Yemliahoğlu ile Alper Günoral söyleşti…
98 OTOMOBİL
Jeep Renegade 1.3 Turbo, Nissan X-Trail e-Power…