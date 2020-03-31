EXCELLENCE – Denizlerin yeni maskülen şahsiyeti

Bir megayat olarak tanımlanan Excellence, daha çok bir uzay gemisini andırıyor. Bunun sebebi sadece 80 metrelik gövdesi değil, keskin ve kavisli hatları ile sert bir asalet sergiliyor olması. Alman tersane Abeking & Rasmussen yapımı yatın iç ve dış tasarımı ise Winch Design imzasını taşıyor. Cayman Adaları bayrağını taşıyan dev bir yat, ait olduğu mavi dünyaya kavuştu artık. Adı Excellence (Mükemmellik) ve isminin anlamına yaraşır özellikler taşıyor. Tecrübeli bir denizci olan sahibi, hayal ettiği gibi bir yata kavuşmadan önce beş tekneyle seyrederek adeta Excellence’a hazırlanmış, provasını yapmış. Sonra Excellence’ın büyük kız kardeşini gördüğünde aradığını bulduğunu anlamış. Yatın adının bizdeki karşılıkları arasında “seçkinlik”, “üstünlük” de yer alıyor. Hepsi de Excellence’in tasarım felsefesinin temelini oluşturan kavramlar. Devamı Nisan 2020 sayımızda…





