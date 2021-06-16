Sofistike, güçlü ve sade SANLORENZO 62STEEL

İtalyan lüks yat üreticisi Sanlorenzo, dünya megayat filosunun standartlarını yükselten Steel serisine yeni bir model daha ekledi. 62Steel’in şimdiden iki gövdesi daha satıldı. 61,50 metre boyundaki yatın geçen yaz tamamlanan ve sahibine henüz kavuşan ilk gövdesine Cloud 9 adı verildi.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar GUILLAUME PLISSON

İçinde bulunduğumuz bu gerçeküstü, hatta distopik dönemde yaşama devam arzusu her şeye baskın geliyor. Bireyler kadar kurumlar da olağanüstü koşullardan elbette etkilendiler, yavaşladılar. Ancak mavi dünyanın yaşam ritmi ve yasaları karadakinden farklı seyrediyor. Üstelik pandeminin etkisiyle daha cesur bir yeni dünya burası.

Kısıtlamalarla ve mesafelerle geçen bir yılı aşkın zamanda, denizde yaşam için çalışanlar yaratıcı ve inovatif faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüler. Küresel yatçılık pazarının en etkili aktörleri olan süperyat ve megayat üreticileri pandemiye adeta meydan okudular. Sanlorenzo da bu aktif oyunculardan biri olarak, sürekli gelişimin itici gücü olma kararlılığını koruyor. Yakın tarihi anımsayalım. Çok değil iki yıl önce Sanlorenzo, 64 metrelik amiral gemisi Attila’yı suyla buluşturmuş ve yenilikçi felsefesini bir kez daha ortaya koymuştu. Ardından da ikonik semi deplasman modellerinin geliştirilmiş versiyonu olan SD118 ile dikkatleri çekmişti. İtalyan tersane şimdi de yeni 62Steel modeliyle metal süperyat sektöründeki standartları yükseltiyor. Başka bir deyişle, gösteri devam ediyor. Devamı Haziran 2021 sayımızda…