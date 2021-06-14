Denizcinin vazgeçilmez dostu laptop

Teknelerdeki harita masaları hala geleneksel tekne tasarımlarında varlıklarını koruyor olsa da artık modern kaptanlar harita masasına çok az oturuyor. Çünkü bir laptop’un olduğu her yer, kaptanlar için harita masasına dönüşmüş durumda. Peki, laptoplar denizciler için nasıl avantajlar sağlıyor?

Teknelerdeki harita masalarını tasarımdan kaldırma tartışmaları çok uzun zamandır devam ediyor. Çoğu kaptan artık bu masaların hayati önem taşımadığını ve çoğu zaman kullanmadıklarını, küçük teknelerde bu masaların fazla yer kapladığını vurguluyorlar.

Bu değişimin en önemli nedeni artık navigasyonun, harita üzerindeki çizimlerden, dijital araçlara geçmiş olması. Akıllı telefonlar, tabletler, teknenin kokpitindeki navigasyon ekranları derken, denizcilerin kağıt haritalar üzerinde rota hesaplama alışkanlığı çoktan kayboldu. Elbette her denizci kağıt harita üzerinde rota çizmeyi bilmeli, bu hayati bir bilgi ancak pratikte yaşanan gerçek çok farklı.

Fakat diğer dijital cihazların ötesinde laptoplar denizciler için çok daha değerli imkanlar sunuyor. Sadece rota çizmek için değil, tüm tekneyi mobil bir ofise dönüştürebilen laptoplar sayesinde denizciler artık teknelerinde 12 ay boyunca rahatça yaşayabiliyorlar. Soğuk, fırtınalı havalarda bunu çok fazla denizci tercih etmese bile, isteyen herkes teknesinde yıllarca vakit geçirebilir durumda ve hem işlerini, hem de dünya ile iletişimi laptop üzerinden rahatça yürütebiliyorlar. E-mailleri okumaktan, haberleri takip etmeye, hava durumu raporları almaktan, televizyon seyretmeye kadar laptoplar her konuda ihtiyacı karşılayacak şekilde denizcileri tatmin edebiliyorlar.

Bu bilginin de farkında olarak, hazır Babalar Günü de yaklaşıyorken, zamanını denizde geçiren babası için Babalar Günü hediyesi arayan herkesin işini kolaylaştıracak bir tavsiyede bulunalım. Babanıza yepyeni, güçlü, yetenekli, sağlam bir laptop alın. Dilerseniz MSI Laptop modelleri arasında bir araştırma yapabilirsiniz. Veya daha klasik görünümlü ama yine güçlü modellere sahip Lenovo laptop ürünleri babanızı çok mutlu edebilir. Denizde yaşarken, bir tekneyle açılırken, teknede günler haftalar geçirirken, laptop’un dünya ile sağlıklı iletişim kurmak için ne kadar gerekli olduğunu onlar da yaşayarak öğrenmişlerdir. Böyle bir hediyeye çok sevineceklerine emin olabilirsiniz.