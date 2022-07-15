Zamansız stil, eşsiz konfor TRIUMPH

İtalyan tersane Benetti’nin yeni megayatı

M/Y Triumph, iki ay önce sonuçları açıklanan 2022 World Superyacht Awards’da 1.000-1.499 GT Deplasman Motoryatlar kategorisinin kazananı oldu. 65,40 metrelik megayat, tasarım özellikleri ve üst düzey konforuyla öne çıkıyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar BREED MEDIA

Zafer anlamına gelen Triumph, geçen yıl sahibine teslim edilmiş bir megayat. Dış tasarımda imzası bulunan Giorgio M. Casetta’nın tasarım felsefesini megayat tutkunları yakından tanır; yönetimindeki Roma merkezli stüdyo bugüne dek 400’den fazla yata hayat verdi. Oldukça yoğun bir iş insanı olan Triumph’un sahibinin tersaneden yatın akışkan olmasını, iç ve dış alanlar arasında kusursuz bir ilişki kurgulanmasını, çalışırken bile çevrenin tadını çıkarmasına olanak sağlayacak bir yat istediği belirtiliyor. 2022 World Superyachts Awards jürisi de tüm bunları göz önünde bulundurmuş olmalı ki, 1.000-1.499 GT Deplasman Motoryatlar kategorisinin kazananı Triumph oldu. Temiz hatları ile dikkat çeken megayat, hem pratik hem de fonksiyonel özellikleriyle Benetti’nin hakkında en çok konuşulan üretimleri arasındaki yerini aldı. Sahibinin charter amaçlı da değerlendirdiği 65,40 metrelik Triumph, bugün 60-70m aralığındaki 187 megayattan biri. Benetti’nin en başarılı platformlarından biri üzerinde inşa edilen megayat, oldukça verimli bir gövdeye sahip ve uzun mesafeli yolculuklar için yüksek konforda sessiz seyir garanti ediyor. Devamı Temmuz 2022 sayımızda.