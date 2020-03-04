5-8 MART – AVUSTURYA BOAT SHOW (BOOT TULLN)

Tüm dünyadan 380 firmanın bulunacağı fuar, bu yıl 48. kez Messe Tulln’de kapılarını açıyor. www.messe-tulln.at

7-8 MART – MIYC KIŞ TROFESİ IV. AYAK

Bu yıl 12.’si düzenlenen Marmaris Koyu’ndaki Kış Trofesi’nin dördüncü ayağında 30’a yakın tekne mücadele edecek. www.miyc.org

7-15 MART – TUZLA BOAT SHOW

Boyları 20 metrenin altında, fiyatları 50 bin ila 120 milyon TL arasında değişen 150’den fazla tekne Viaport Marina’da karada sergilenecek.

kara.boatshoweurasia.com.tr

10-14 MART – DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW

Son model lüks yat ve süperyatların ziyaret edilebileceği ve çeşitli su sporlarının denenebileceği fuar Dubai Harbour ile Dive MENA Expo’da.

www.boatshowdubai.com

11-15 MART – HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW

Bu yıl 65.’si gerçekleştirilen fuarda son model tekneler ve geleceğin teknolojisine sahip marin malzemeler sergilenecek. RAI Amsterdam Fuar Merkezi’nde… www.hiswarai.nl

14-15 MART – TIRHANDİL CUP V. AYAK

Yerel değerleri tanıtmak amacıyla Bodrum’da düzenlenen geleneksel tekneler yarışında sıra, sondan bir önce ayakta… www.tirhandilcup.com

14-15 MART – ÇANAKKALE ZAFERİ 105. YIL KUPASI

40 tekne, ilk gün İstanbul Yelken Kulübü’nün önünden start alacak ve Tuzla Deniz Harp Okulu önünde finiş verecek. İkinci gün ise Tuzla Deniz Harp Okulu’nun önünden İstanbul Yelken Kulübü’ne gidilecek. www.istanbulyelken.org.tr

14-15 MART – İZMİR KIŞ TROFESİ III. AYAK

Çeşme Marina işbirliğinde düzenlenen yarışta 40 civarında tekne kapışacak. Trofenin dördüncü ayak mücadelesi ise 28-29 Mart’ta… www.eayk.net

20 MART – BAYK TRIO TROFE I. AYAK

2013’ten beri düzenlenen ve üç kişilik ekiplerin yarıştığı trofe, 15 tekneyle start alıyor. www.bayk.org

21-22 MART – SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ IV. AYAK

Schüco ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina işbirliğinde düzenlenen yarışın bu ayağına 35 civarında teknenin katılması bekleniyor. – www.bayk.org