Yacht Türkiye MART 2020 – 169

18 ALESTA Beneteau, Sirena Yachts, Numarine, Sarp Yachts, Bilgin Yachts, Turquoise Yachts, Sanlorenzo, CRN, Amel, Wally Yachts, TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, Celestyal Cruises, D-Marin Turgutreis, Kano İstanbul, TYBA Yacht Charter Show, Zero Emission Institute, Yalıkavak Marina…

28 ÇARŞI Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda sergilenecek tekne ekipmanları, sezon modası ve denizci saatler…

34 TAKVİM Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

35 KILAVUZ Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda görmeniz gereken 15 yeni model…

50 KAPAK Hollandalı Contest Yachts’ın yeni amiral gemisi 26 metrelik 85CS, tasarımı ve performans özellikleriyle okyanuslarda…

56 MEGAYAT 50 metrelik Race, İtalyan Riva Yacht’ın bugüne dek ürettiği en büyük süperyat…

66 MAVİ TUTKU Sevilen haberci Fatih Portakal’la “Anchorman” adını verdiği teknesinde kısa bir seyir esnasında sohbet ettik…

72 SEVGİLİ TEKNEM 62 yıl önce Ayvansaray’da suya inen “Su Kuşu”nun izini sürdük…

78 MEGAYAT DÜNYASI Deniz Kurt Görsev, 41 metrelik yelkenliyle Antigua’dan yola çıkıp Ekvador Cumhuriyeti’ne bağlı Galapagos Adaları’na gitti…

86 DENİZİN ÇAĞRISI Tanıl Tuncel, tarihe geçmiş kadın denizcileri selamlıyor…

94 FIRTINA KUŞU Süha Umar, Kanal İstanbul projesi gündeminden yola çıkarak Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ni denizciler için değerlendirdi…

100 MAVİ VATAN E. Amiral Cem Gürdeniz, bugün Beşiktaş’ta denizcilik mirasına eklenen İzmir yolcu gemisinin grandi direğinin hikâyesini kaleme aldı…

102 DERİN MAVİ Mehmet Bezdan, Bodrum Kalesi’nin Sualtı Arkeoloji Müzesi olma sürecini anlatmaya devam ediyor…

106 TRAMOLA BAYK Kış Trofesi, MIYC Kış Trofesi, Farr 40 Kış Trofesi, Tırhandil Cup, Dragon İlkbahar Serisi, Dragut Sailing Cup, Uluslararası Açık Su Yarışları Serisi Oceanman…

120 TRAMOLA EKİP Kadın dayanışması ve yelken tutkusunun birleştirdiği Cygnus takımını, kurucusu İlkben Söğütlü’den dinledik…

124 TRAMOLA SÖYLEŞİ 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanan iki kadın sporcumuz Dilara Uralp ve Ecem Güzel ile kamp süreci öncesinde bir araya geldik…

132 MAVİ PORTRE New York’ta yaşayan Serdar İlhan’la başka sularda yelken yapmak üzerine söyleştik…

136 HAVANIN KOKUSU Bünyamin Sürmeli geçen ay yaşanan üzücü olaylar sonrası modern zamanın yeni çığ tetikleyici unsurunu açıkladı…

138 KİTAP Judith Schalansky’nin beş okyanusta yer alan elli adayı, kendi çizdiği haritalar eşliğinde anlattığı “Ücra Adalar Atlası” kitabı…

140 OTOMOBİL BMW 3 serisi, Mercedes B serisi…

145 YAT MARKET