Temmuz 2021

3 TEMMUZ
KABOTAJ KUPASI
TAYK’ın Moda Deniz Kulübü işbirliğinde Kabotaj Haftası etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği yarışlardan ilki Kabotaj Kupası, 24. yılında…
www.modadenizkulubu.org.tr
4 TEMMUZ
ATATÜRK VE MODA KOYU KUPASI
Dördüncü yılındaki yarış, TAYK ve MDK işbirliğindeki Kabotaj Haftası organizasyonunun ikinci ayağı olarak yapılacak… www.modadenizkulubu.org.tr
3-4 TEMMUZ
TIRHANDİL CUP
Bu yarış, Bodrum Ticaret Odası’nın desteğiyle, yakın zamanda kaybettiğimiz değerli tırhandil ustası “Kıvırcık Mustafa” lakaplı Mustafa Cengiz’i anmak için düzenlenecek…
www.tirhandilcup.com
4 TEMMUZ
SPORTSBOAT TROFESİ
4. AYAK
Martta başlayan trofenin sondan bir önceki ayağı, Heybeliada Su Sporları Kulübü Kupası adı altında olacak.
www.sportsboatturkiye.org
9-12 TEMMUZ
DENİZ KUVVETLERI KUPASI 50. YIL
Geçen yıl pandemi yüzünden Marmara Denizi’yle sınırlı kalan geleneksel Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yarışları’nın bu yıl mesafesi uzatıldı. İstanbul’dan başlayacak yarış, klasik şekilde Sığacık’ta değil, Turgutreis’te sonlanacak. www.tayk.org.tr
14-17 TEMMUZ
TAYK-SAHİL GÜVENLİK DEYH IRC BİRİNCİLİĞİ 29. YIL
DKK’nın devamında, 14 Temmuz’da Turgutreis’te bir koyiçi yarışı yapılacak. 15 Temmuz’da Çakabey 940 Yarışı kapsamında Didim’e gidip Turgutreis’e geri dönecek tekneler, DEYH’nı yine Turgutreis koyiçindeki şamandıra yarışlarıyla tamamlayacak. www.tayk.org.tr