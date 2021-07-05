Temmuz 2021

5 Temmuz 2021 / yorum yapılmamış

3 TEMMUZ

KABOTAJ KUPASI

TAYK’ın Moda Deniz Kulübü işbirliğinde Kabotaj Haftası etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği yarışlardan ilki Kabotaj Kupası, 24. yılında…

www.modadenizkulubu.org.tr

4 TEMMUZ

ATATÜRK VE MODA KOYU KUPASI

Dördüncü yılındaki yarış, TAYK ve MDK işbirliğindeki Kabotaj Haftası organizasyonunun  ikinci ayağı olarak yapılacak… www.modadenizkulubu.org.tr

3-4 TEMMUZ

TIRHANDİL CUP

Bu yarış, Bodrum Ticaret Odası’nın desteğiyle, yakın zamanda kaybettiğimiz değerli tırhandil ustası “Kıvırcık Mustafa” lakaplı Mustafa Cengiz’i anmak için düzenlenecek…

www.tirhandilcup.com

4 TEMMUZ

SPORTSBOAT TROFESİ

4. AYAK

Martta başlayan trofenin sondan bir önceki ayağı, Heybeliada Su Sporları Kulübü Kupası adı altında olacak.

www.sportsboatturkiye.org

9-12 TEMMUZ

DENİZ KUVVETLERI KUPASI 50. YIL

Geçen yıl pandemi yüzünden Marmara Denizi’yle sınırlı kalan geleneksel Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yarışları’nın bu yıl mesafesi uzatıldı. İstanbul’dan başlayacak yarış, klasik şekilde Sığacık’ta değil, Turgutreis’te sonlanacak. www.tayk.org.tr

14-17 TEMMUZ

TAYK-SAHİL GÜVENLİK DEYH IRC BİRİNCİLİĞİ 29. YIL

DKK’nın devamında, 14 Temmuz’da Turgutreis’te bir koyiçi yarışı yapılacak. 15 Temmuz’da Çakabey 940 Yarışı kapsamında Didim’e gidip Turgutreis’e geri dönecek tekneler, DEYH’nı yine Turgutreis koyiçindeki şamandıra yarışlarıyla tamamlayacak. www.tayk.org.tr

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