Merhaba yaz…

Yaza gireli epey oldu, farkındayım. Ancak pandemi kısıtlamaları da resmi olarak 1 Temmuz’da sona erdi. Birçok engel geride kaldı ve tatil aslında şimdi başladı. Dergimizin geleneksel “yaza merhaba” daveti de bir yıl aradan sonra 23 Haziran’da Ortaköy’de yapıldı. Pandemi koşulları gözetilerek, sınırlı sayıda konukla gerçekleştirdiğimiz davette denizci dostlarımızla bir araya geldik ve yaza merhaba derken dergimizin 15. yaşını da kutladık. Katılan tüm konuklarımıza ve gönderdikleri içten mesajlarıyla yanımızda olan tüm dostlara teşekkürler…

Bu moral ve enerjiyle rengârenk bir yaz sayısı hazırladık. Kapağımızdaki davetkâr tekne İtalyan Columbus’un 50 metrelik yeni megayatı K2. Sportif hatları, yüksek performansı ve cömert açık alanlarıyla tam bir parti teknesi. Megayatlar dışında partilerin adresi olan bir diğer tekne türü de katamaranlar. Çift gövdede geniş alan ve konfor sunan, son yılların da yükselen trendi olan katamaranlardan en yeni 10’unu bir araya getirdik. Bu sezon tekneyle gezeceğiniz yerleri de değerli yazarlarımız kaleme aldı. Ali Boratav Göcek’i, Süha Umar Bodrum’u, Deniz Kurt Görsev Gökova Ören Marina’yı anlattı…

Bu iç açıcı konuların yanında dikkatimizi vermemiz gereken üzücü haberlerimiz de var maalesef. Son birkaç aydır gündemde olan müsilaj ile ilgili merak edilen her şeyi, MAREM (Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi) proje liderliğini yürüten, Hidrobiyolog Levent Artüz’e sorduk. Durum hiç iç açıcı değil. Artüz, Marmara’nın planlı bir şekilde öldürüldüğünü söylüyor. En önemli sorunun hatalı atık yönetimi olduğunu ve Marmara’nın artık fosseptik karakterine büründüğünü belirtiyor. Derin deniz deşarjıyla, nasıl olsa Karadeniz’e gider düşüncesiyle yapılan hataları da anlatıyor. Ve nihayet “Deniz, alıcı ortam olarak kullanılamaz!” diyor. Müsilaj ve kara kökenli deniz kirliliği sorununa yazarlarımız Tanıl Tuncel, Cem Gürdeniz, Bünyamin Sürmeli, Emir Kunt ve Av. Murat Sümer de yazılarında önemli uyarılar yaparak değiniyor. Yetkili makamların bir an önce alınan kararları ciddiyetle uygulamaları çok elzem! Bizim de bu mücadelede bilinçli olmamız şart! Unutmayalım ki “her şey mutlaka denize gider!”

Denizlerimizi koruduğumuz, güzel bir yaz diliyorum…

Keyifli okumalar…