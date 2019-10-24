4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın dördüncüsü 6-8 Eylül’de gerçekleştirildi. Genel sonuçlara göre kupanın sahibi IRC 1 sınıfında yarışan MSI Sailing Team AG takımı oldu. Diğer birincilikleri IRC 2 sınıfında Eker, IRC 3 sınıfında Dunapack Packaging, IRC 4 sınıfında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kadın Yelken takımları alırken, Gezgin sınıfında galip gelen İstanbul Yelken Kulübü takımı oldu. Organizasyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy, kadınların yelken sporuna ilgilerini artırmak ve ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen kupaya dair yaptığı açıklamada, “İyiliğe yelken açıyoruz sloganıyla ilk kez 2016 yılında düzenlediğimiz Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda bu yıl 15 takım yarıştı. Gerçekleştirdiğimiz kupanın kadın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Her yıl kupa gelirinin bir bölümü ile kadınlara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kurumunu desteklemeyi amaçlıyoruz. Dört yıldır Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV’e katkı sağlıyoruz” dedi.

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