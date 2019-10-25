Cannes’dan ödülle döndüler

Eylül ayında düzenlenen Cannes Yachting Festival kadar heyecan yaratan bir diğer etkinlik World Yacht Trophies Ödülleri idi. 14 Eylül akşamı yapılan ödül törenine büyük markalar damgasını vurdu.

Türkiye temsilciliğini Dentur’un üstlendiği Ferretti Group beş dalda ödüle layık görülürken, Pershing 140’ı ve Pershing 8X’i tasarlayan Fulvio De Simoni de “Yılın Tasarımcısı” ödülünü aldı. Riva 90’ Argo, 80-98 feet kategorisinde “En iyi iç tasarım”; Ferretti Yachts 720, 64-80 feet kategorisinde “En iyi dış tasarım”; Pershing 140, 98-164 feet kategorisinde “En iyi iç tasarım”; Riva 50, 164-270 feet kategorisinde “En başarılı” ve CRN M/Y 135 aynı kategoride “En iyi yerleşim” ödüllerini alan yatlar oldu.

Ülkemizde Trio Deniz tarafından satışı yapılan Sanlorenzo, iki kategoride kazanan olmanın mutluluğuna sahip oldu. Sanlorenzo 64 Steel ile 64-80 feet kategorisinde “En iyi iç tasarım” ve Sanlorenzo SD96 ile 80-98 feet kategorisinde “En iyi yerleşim” ödüllerine layık bulundu.

Deniz Yatçılık tarafından Türkiye’ye getirilen Polonyalı Galeon Yacht da Cannes’dan eli boş dönmedi. Galeon 680 Fly ile kendi kategorisinde “En iyi dış tasarım” ödülünü kazandı. Bu ayki kapak teknemiz Sirena 88 ise “Yılın En iyi İnovasyonu” ödülünü aldı.