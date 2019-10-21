Arkas Aegean Link Regatta’da 3. yılında şampiyon ev sahibi

Üçüncü yılında Çeşme’nin önemli bir marka değeri haline gelerek heyecanla beklenen bir organizasyon olmayı başaran Arkas Aegean Link Regatta’ya 54 tekne rekor katılım gösterdi. Büyük kupa ise ev sahibi takım Arkas MAT Sailing Team’in oldu. Yazı ve Fotoğraflar Çiğdem Yurtsever

Arkas, Ege Açıkdeniz Yelken Kulübü (EAYK), Çeşme Marina, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta, Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda ve UBS’in desteği ile tamamlandı. 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleşen regattaya 54 tekne katıldı. Ekip sayısı ve rekabeti artırmanın yanı sıra yabancı ekiplerin de yarışlara katılımını sağlamak isteyen organizasyona bu yıl ilk kez bir Rus ekip dahil oldu. İzmir’in dışından pek çok bölgeden katılımın olduğu regatta’da gelecek senelerde yabancı ekip sayısının artacağının da sinyalleri verildi.

Bu yıl Sakız Adası ayağının yapılması tercih edilmezken, yarışların tümü Çeşme’de tamamlandı. İkisi şamandıra yarışı, üçü coğrafi rotada yapılan yarışlarda ekipler IRC A (0-1-2-3-4), IRC B (1-2-3) ve Destek (1-2-3) ana gruplarda 11 sınıfa ayrıldı. IRC A ve IRC B sınıflarındaki 36 tekne ayrıca Döner Trofe Kupası için (overall) için yarıştı. Regatta’ya sert hava ve büyük dalgalar damgasını vururken üçüncü gün yarışlar rüzgâr hızı yarış hız limitlerini aştığı için yapılamadı. İlk üçe girmek için yakın puanlarda sıkı yarışlar çıkartan ekiplerden Arkas MAT Sailing Team (IRC A 0) Overall birincisi olurken, regattaya ilk kez katılan Orsa Cheese Sailing (IRC A 2) ikincilik, geçtiğimiz yılın birincisi Arnes (IRC A 2) ekibi ise üçüncülük kupasını almayı başardı. Devamı Ekim 2019 sayımızda.