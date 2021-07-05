Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları: İstanbul etabına geri sayım

İlki geçen yıl İstanbul’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları; iki etap olarak Muğla ve kıtaların buluşma noktası İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İlk etap olan Muğla etabı “Halikarnas Kupası”, 25-27 tarihleri arasında Marmaris-Bodrum rotasında yapıldı. İstanbul Etabı olan “Cumhuriyet Kupası, Mavi Vatan Kupası ve Barbaros Hayreddin Kupası” ise 29-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından katılan yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanacak. www.sailturkey.racing