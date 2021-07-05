Geleceğin temsilcisi: Ferretti 1000

İtalyan Ferretti Yachts, yeni amiral gemisi Ferretti 1000’i geçen martta suya indirdi. Fransız sahibinin istekleri doğrultusunda tasarlanan yat, Ferretti’nin Cattolica’daki tersanesinde suya inen ilk tekne olma özelliğini de taşıyor. 30 metrelik teknenin dış tasarımı Filippo Salvetti, iç tasarımı IdeaeItalia imzalı. “Geleceğin temsilcisi” olarak tanımlanan Ferretti 1000’in üst yapısı ve hard-top çatısı komple karbon fiber malzemeden üretilmiş. Klasik ya da modern düzenlenebilen iç mekânında 10 konuk ağırlayabilen teknenin ana kamarası ana güvertede yer alıyor, alt güvertede ise dört konuk kamarası bulunuyor. Ayrıca beş mürettebatın konaklayabildiği teknede kaptana özel kamara bir kamara da var. www.denturyat.com