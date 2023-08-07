En iyisi mavi yolculuk…

Yılın en sıcak ayına geldik…

Bu havalarda galiba en güzel yer maviliklerin ortası ve yapılacak en iyi tatil de teknede olanı…

Bu yüzden dergimizdeki yazılar da bu ay sizi mavi yolculuğa davet ediyor… Tanıl Tuncel, STS Bodrum ile çıktıkları Knidos-Bozburun-Bozukkale-Datça seyrini; Süha Umar, Bodrum Marina’dan hareketle kuzeye yaptığı Gündoğan seferindeki izlenimlerini; Deniz Kurt Görsev, romantik ada Patmos’u ve nefis lezzetlerini anlattı. Geçen ay aramıza katılan sevgili Miray Süleymanoğlu Öncü “keyifliyim” köşesinde tekne yaşamını ve çocuklu ailelere rota önerilerini kaleme aldı. Bünyamin Sürmeli ise daha yaşanır bir gelecek için sürdürülebilir seyahat rehberi yazdı…

Kapağımızı süsleyen 81 metrelik Sea Eagle da Fransız Polinezyası’nda çekilen enfes fotoğraflarıyla sizi bekliyor. Dünyanın en büyük alüminyum yelkenlisi olan bu güzel ile bir haftalık tatilin bedeli 550 bin Euro. 22 knot’lık yelken performansıyla sıkı bir denizci olan mega yelkenli, bu ay mavi hayaller kurduracak…

Hayaller kurulur, planlar yapılır ama en önemlisi hayatı ertelememek. Bu sene Haziran başındaki tatilimizi türlü saçma sebeple bir ay sonraya ertelemiştim. Büyük keyif aldığımız tatil dönüşünde ise beni bir sürpriz bekliyordu. Geçirdiğim operasyonun ardından doktorum en az bir ay seyahat edemezsin dedi. O tatili de yapmasaydık bu yıl nerdeyse tüm yazı kapatmıştık. Yani hayatı ertelemeyin ve o meşhur soruyu bir kez daha kendinize sorun: Daha kaç yazımız var?

Sağlıklı, huzurlu bir ağustos diliyorum. Keyifli okumalar…