Yacht Türkiye Ağustos 2023 – 210

28 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
30 ALESTA
Beneteau, Airstream Türkiye, Azimut Yachts Türkiye, Turmarin, Riva Yacht, Benetti Yachts, Tezmarin, Mursan, Cantiere Mimì, Mengi Yay Yachts, Bosphorus Boat Show, DAP Yapı, Maxx Royal…
38 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler, dekorasyon önerileri…
48 KILAVUZ
Sosyal, kullanışlı ve yetenekli 15 yeni flybridge’li motoryat…
62 KAPAK
Hollandalı tersane Royal Huisman imzalı, dünyanın en büyük alüminyum yelkenli yatı Sea Eagle…
76 KEŞİF
Azimut Magellano 60’ı dünya prömiyerinden önce getirildiği Malta’da inceledik…
82 YACHT INTERIORS
İnanç Işıl Yıldırım, ödüllü megayat Kenshõ’nun iç tasarımını değerlendirdi…
86 TERSANE
Bu sene 60’ıncı yılını kutlayan İtalyan tersane CRN’in hikâyesi…
94 YENİ
İtalyan spor ve günlük gezi tekneleri üreticisi FIM’in Türkiye temsilcisi Lima Yachting…
98 TASARIM
Türk Minoa Yachts’ın 17 metrelik yüzen evi MINOA 170…
102 KEYİFLİYİM
Miray Süleymanoğlu Öncü’den sezonda aileler için tekneyle en ideal seyahat rotası önerileri…
110 YACHT CHEF
Deniz Kurt Görsev, Patmos’un lezzetlerini, sokaklarını ve en gözde mekânlarını yazdı…
118 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, STS Bodrum Okul Gemisi’nde düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı temalı seyre katıldı…
124 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, teknesi Myndos’la yaptığı Bodrum Yarımadası seyrini anlattı…
132 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, yeşil gezginler için “sürdürülebilir seyahat rehberi” kaleme aldı…
134 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, Titanik’in batığına ulaşmaya çalışırken okyanusun karanlık sularına gömülen Titan’ı yazdı…
140 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, deniz kültürümüzü yansıtan gemileri ve vapurları dünden bugüne değerlendirdi…
144 KİTAP
Tarık Dursun K. külliyatının önemli eserlerinden “Denizin Kanı”, yeni çıkanlar, en çok okunanlar…
148 DENİZ KÜLTÜRÜ
Alper Günoral’ın kaleminden denizciliği öğrenmek isteyenler için yeni yazı dizisi: Yelken eğitimi…
154 TRAMOLA
Güney Yarışı, The Ocean Race, Cumhuriyet Kupası, Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası…
162 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Global Solo Challenge’a hazırlanan Volkan K. Yemlihaoğlu’nun son hazırlıkları… “Gelecek İçin Yelken Açıyoruz” takımıyla röportaj…
170 OTOMOBİL
Hyundai Kona, Peugeot 408, Mercedes A200 Hatchback, Skoda Fabia Monte Carlo…