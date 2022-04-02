Maviliklerde, barış içinde…

Rusya-Ukrayna Savaşı, maalesef insanlık dramı olarak gündemdeki yerini koruyor. Birçok alandaki olumsuz etkileri de sürüyor. 24 Şubat’ta, yanı başımızda, Karadeniz’in kuzeyinde başlayan savaşta ticari gemiler bile vuruldu, tedarik zinciri bozuldu, denizciler mahsur kaldı. Savaşın denizlere yansıması sadece bununla da kalmadı. Batılı ülkeler Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar açıkladı ve bundan milyon dolarlık yatlar da payını aldı. Dünyanın en büyüklerinin de aralarında bulunduğu onlarca yata yaptırım geldi; “Oligarkların yatlarına el konuldu” başlıklarıyla basında sıklıkla yer alan haberlerden de takip etmişsinizdir. Aslında yatlara el konulmadı, bulundukları limanlardan ayrılmalarına izin verilmiyor. Aradaki farkı ise uluslararası deniz hukuku uzmanı yazarımız Av. Murat Sümer anlattı (s.76). Alıkonan yatların isimleri, sahipleri, özellikleri ve nerede tutulduklarını da derledik (s.78). Bu haberimizdeki bir detay da çok önemli, çünkü yaptırımlardan kaçan oligark yatlarının rotası Türkiye…

Savaşla birlikte Montrö Boğazlar Sözleşmesi bir kez daha gündemde. “Çıkmamız” gerektiğini söyleyenlerin bile sözleşmenin önemini artık kavradığını düşünüyorum. Kıymetli yazarımız Büyükelçi (E) Süha Umar “Kaptanlar, diplomasi ve Montrö” başlıklı yazısında, 1930’lu yılların Türkiye’sini yöneten bilgili, deneyimli ve ileri görüşlü insanların Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne giden yoldaki çabalarını kaleme aldı (s.86).

Bu yoğun gündemde bir haber de Göcek’ten geldi. Sosyal medyada “koylar satılıyor” paylaşımlarını muhtemelen görmüşsünüzdür. Göcek koylarında özelleştirme ihaleleri başladı. 10 yıllığına, yap-işlet-devret sistemiyle kiralanacak koylarda tekneler artık ücretli konaklayacak. Deniz kirliliği ve izdihama bir çözüm bulunmasını uzun süredir bekliyorduk ancak bu ihaleler hepimizi tedirgin etti. Birçok bilinmezi barındıran konuyu Ali Boratav yazdı ve aklındaki soruları da sıraladı (s.92)…

Her şeye rağmen bahara yakışır, içimizi açacak sayfalarımız da var. En yeni tekneler, yelken yarışları, denizci sohbetleri ve marin dünyadan son haberlerle dolu dolu bir Nisan sayısı hazırladık. Engin maviliklerde barış içinde yaşayacağımız bir dünya dileğiyle…

İyi okumalar…