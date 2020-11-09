Yeni sezon hayalleri

Teknelerin marinaya, çekek sahalarına döndüğü günlere giriyoruz. Geç başlayan ama yoğun geçen deniz sezonunun ardından, eksiklerinin giderilmesi ve bakım için artık kışlamaya alınıyorlar. Bizse yeni sezonun hayallerini şimdiden kurmaya başlıyoruz…

Avrupa’nın önemli boat show’ları pandemi engeline takılıp ertelense de firmalar lansmanlarına devam etti. Sonbahar boyunca duyurulan yeni modelleri dergimizin sayfalarına taşıyıp sizlerle buluşturduk. Avrupa’da çoğu tekne fuarı yapılamazken, bizde Ekim ayında Pendik Marina’da “CNR Avrasya Boat Show Denizde” etkinliğiyle başlayan boat show maratonu, 7-15 Kasım’da Tuzla Marina’daki “Boat Show Tuzla Deniz Fuarı” ile devam ediyor. Açık havada, pandemi önlemleri dikkate alınarak düzenlenecek boat show’da sergilenecek 200’e yakın tekneden mutlaka görmeniz gereken 15’ini seçtik. Fuar davetiyesi de dergimizle birlikte hediye…

Yeni sezonun teknelerinden birisi de kapağımızda gördüğünüz Prestige X70. Fransız Jeanneau bünyesinde doğan markanın modelleri ülkemizde uzun süredir tanınıyor ve çok tutuluyor. 22 metrelik X70 ise Prestige’in yepyeni serisinin ilk modeli. Genişletilmiş mekânlarıyla bu boyda süperyat konforu sunan X70, denizlerin yeni crossover’ı olarak adlandırılıyor. Bu sayının diğer tekneleri ise Hollandalı Heesen’in 50 metrelik çelik megayatı Triton, ikonik marka Riva’nın flybridge serisinin son üyesi 90’ Argo ve Bodrum yapımı tırhandil Montenegro…

Bu ay enteresan bir mavi yolculuk hikâyesi var dergimizde. Profesyonel tur rehberi arkadaşımız Serpil Üstün, Fethiye’den Demre’ye 22 metrelik bir motoryat ile yaptıkları “Antik Likya Limanları” yolculuğunu kaleme aldı. Cevat Şakir, Azra Erhat, Eyüpoğlu kardeşler gibi “ilk mavi yolcular”a saygı duruşu niteliğindeki bu keyifli yazıyı kaçırmayın…

Mart sayımızdaki Fatih Portakal söyleşimizi hatırlayanlar olacaktır. Denizciliğe merak salıp bir yelkenli tekne alan ünlü anchorman ile mavi tutkusunu konuşmuştuk. Portakal, bu sezon ilk kez İstanbul’dan palamarı çözüp güneye doğru yelken açtı. “Anchorman” adını verdiği teknesiyle Hisarönü’ne kadar indi. Birçok deneyim yaşadığı bu “ilk sezon”u da dergimiz için kaleme aldı…

Elbette hepsi bu kadar değil. Yeni tekneler, röportajlar, denizcilik dünyasından son haberlerle gelecek sezon için hayaller kurduran dopdolu bir sayı sizi bekliyor…

Keyifli okumalar…

EYÜP ÖZEL

BEKİR COŞKUN…

Kasım sayımızı yayına hazırlarken 18 Ekim’de değerli meslek büyüğümüz, Türk

basınının duayen ismi Bekir Coşkun’un vefatını üzüntüyle öğrendik. Dergimizde uzun yıllar “Sevdam” isimli köşesinde denizcilik yazıları da kaleme alan usta gazeteciyi saygıyla anıyoruz. Başta sevgili eşi Andree’ye, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.