Yacht Türkiye KASIM 2020 – 177

14 ALESTA
Numarine, Fountaine Pajot, Ferretti Yachts, M.A.T., Suzuki Marine, D-Marin, CNR Avrasya Boat Show, TURMEPA, Mutfak Sanatları Akademisi, Klasik Tekneler Buluşması, Viravira.co, USLA…
24 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…
30 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…
31 KILAVUZ
Tuzla Boat Show’da sergilenecek 15 yeni tekne…
42 KAPAK
Prestige’in lükse adanmış X serisinin ilk modeli X70…
48 MEGAYAT
Hollandalı Heesen Yachts’ın 50 metrelik Triton’u dünyayı keşfe hazır…
56 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev’den yeni söyleşi dizisi. İlk konuğu Şef Nathan Clements…
62 KEŞİF
Efsanevi markanın zarif ve güçlü modeli Riva 90’ Argo…
64 SEVGİLİ TEKNEM
24 yaşındaki Bodrum yapımı tırhandil Montenegro’nun bitmeyen hikâyesi…
68 MAVİ TUTKU
Ünlü oyuncu, eski denizci Altan Gördüm’ün yelken dersleriyle maviye dönüşü…
72 MAVİ YOLCULUK
Profesyonel rehber Serpil Üstün’ün Likya’nın antik limanlarını ve şehirlerini deniz yoluyla keşfi…
82 İLK SEZON
Usta gazeteci Fatih Portakal, 2020 yazında yaptığı seyirleri ve eski teknesine vedasını yazdı…
88 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, dijital kolaylıklara rağmen haritaların ve haritacılığın önemini kaleme aldı…
92 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, Antalya’da kurulan ilk denizcileşme platformunu yazdı…
94 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan geçen ay başladığı Vikingler konusuna Oslo ile devam ediyor…
96 TRAMOLA SÖYLEŞİ
Çalışanlarından yelken takımı kuran Mikro Yazılım’ın denizci CEO’su ile bir araya geldik…
100 TRAMOLA
BAYK Güz Trofesi, The Bodrum Cup, Vendée Globe, Burgan Leasing İstanbul Cup, 2020 Laser Avrupa Şampiyonası…
104 HUKUK
Av. Murat Sümer, Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme’yi (COLREGs) yazdı…
106 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, biyolojik çeşitliliğin azalmasının ve yarattığı değişimin etkilerini anlattı…
108 KİTAP
Bodrum Deniz Müzesi’nin ilk kitabı Saner Gülsöken imzalı “Bodrum’un Gayıkları”…
110 MEKÂN
Yelkencilerin buluşma noktası Urla Limanevi…
114 OTOMOBİL
BMW 320İ ve Ford Tourneo Custom 2020 S…
115 YAT MARKET