Yacht Türkiye KASIM 2020 – 177

9 Kasım 2020 / yorum yapılmamış

14 ALESTA

Numarine, Fountaine Pajot, Ferretti Yachts, M.A.T., Suzuki Marine, D-Marin, CNR Avrasya Boat Show, TURMEPA, Mutfak Sanatları Akademisi, Klasik Tekneler Buluşması, Viravira.co, USLA… 

24 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları ve sezon modası…

30 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği… Rüzgâr takvimiyle birlikte…

31 KILAVUZ

Tuzla Boat Show’da sergilenecek 15 yeni tekne…

42 KAPAK

Prestige’in lükse adanmış X serisinin ilk modeli X70…

48 MEGAYAT

Hollandalı Heesen Yachts’ın 50 metrelik Triton’u dünyayı keşfe hazır…

56 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev’den yeni söyleşi dizisi. İlk konuğu Şef Nathan Clements…

62 KEŞİF

Efsanevi markanın zarif ve güçlü modeli Riva 90’ Argo… 

64 SEVGİLİ TEKNEM

24 yaşındaki Bodrum yapımı tırhandil Montenegro’nun bitmeyen hikâyesi… 

68 MAVİ TUTKU

Ünlü oyuncu, eski denizci Altan Gördüm’ün yelken dersleriyle maviye dönüşü… 

72 MAVİ YOLCULUK

Profesyonel rehber Serpil Üstün’ün Likya’nın antik limanlarını ve şehirlerini deniz yoluyla keşfi…

82 İLK SEZON

Usta gazeteci Fatih Portakal, 2020 yazında yaptığı seyirleri ve eski teknesine vedasını yazdı…

88 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, dijital kolaylıklara rağmen haritaların ve haritacılığın önemini kaleme aldı…

92 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, Antalya’da kurulan ilk denizcileşme platformunu yazdı…

94 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan geçen ay başladığı Vikingler konusuna Oslo ile devam ediyor…

96 TRAMOLA SÖYLEŞİ

Çalışanlarından yelken takımı kuran Mikro Yazılım’ın denizci CEO’su ile bir araya geldik…

100 TRAMOLA

BAYK Güz Trofesi, The Bodrum Cup, Vendée Globe, Burgan Leasing İstanbul Cup, 2020 Laser Avrupa Şampiyonası…

104 HUKUK

Av. Murat Sümer, Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme’yi (COLREGs) yazdı…

106 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, biyolojik çeşitliliğin azalmasının ve yarattığı değişimin etkilerini anlattı…

108 KİTAP

Bodrum Deniz Müzesi’nin ilk kitabı Saner Gülsöken imzalı “Bodrum’un Gayıkları”…

110 MEKÂN

Yelkencilerin buluşma noktası Urla Limanevi…

114 OTOMOBİL

BMW 320İ ve Ford Tourneo Custom 2020 S…

115 YAT MARKET

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